Státní tisková agentura Belta uvedla, že agenti běloruské KGB muže zadrželi ve městě Lepel, východně od hlavního města Minsku. Zadržen byl také běloruský občan.
Belta uvedla, že podezřelý Polák měl u sebe kopii dokumentu popisujícího cvičení Západ-25, které se má konat tento měsíc. Měl také běloruské a zahraniční peníze a SIM kartu k přenosnému telefonu registrovanou na někoho jiného.
„Existují nezvratné důkazy o špionážních aktivitách polského občana,“ uvedla Belta. „Několik minut před zatčením obdržel tajný vojenský dokument. Všechno to bylo zachyceno na videu,“ napsala agentura. Běloruského občana, s nímž byl v kontaktu, se podle ní snažil Polák naverbovat.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko je jedním z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina a dovolil Moskvě využít území své země pro invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Cvičení Západ, která se konají každé dva roky v Bělorusku nebo Rusku, jsou západními zeměmi sledována se zvláštním zájmem kvůli sousedství Běloruska se třemi členy NATO - Polskem, Lotyšskem a Litvou.
Polské státní zastupitelství minulý měsíc obvinilo muže běloruské národnosti z plánování žhářského útoku na skladiště na východě Polska. Dále uvedlo, že muž spolupracoval se zahraniční tajnou službou. Polsko dlouhodobě uvádí, že se kvůli své roli při poskytování pomoci válkou zasažené Ukrajině stalo terčem útoků ruských a běloruských tajných služeb.
Město Lepel leží na severovýchodě Běloruska.
