Běloruský opoziční novinář Pratasevič dostal milost, měl si odsedět osm let

Bývalý šéfredaktor běloruského opozičního média Nexta Raman Pratasevič, odsouzený tento měsíc na osm let do vězení, dostal milost. Uvedla to v pondělí státní agentura Belta s odvoláním na novináře samotného. „Doslova právě teď jsem podepsal všechny příslušné dokumenty,“ oznámil Pratasevič. Dodal, že je to nádherná novinka.