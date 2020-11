Rodina se bála očkování a čipování, dva měsíce se skrývala v pralese

Nezměrné jsou hlubiny Nalibockého pralesa. Celé dny může nezkušený poutník bloudit borovicovými lesy a bažinami na pravém břehu řeky Němen, na člověka nenarazí. Zde vládnou kanci, zubři a medvědi. Není divu, že právě zde se za Velké vlastenecké války úspěšně skrývaly sovětské, polské a židovské partyzánské skupiny, které zatápěly wehrmachtu.

Snad právě z nich si vzala příklad čtyřčlenná rodina, která počátkem září zmizela z domova ve vesnici Zadvore jihozápadně od Minsku. Za sebou nechala jen papírek se vzkazem, že „odjela cestovat do velké země“. Sousedé vypověděli, že patřila k nejmenované náboženské komunitě.

„V poslední době známým vyprávěli o nadcházející apokalypse a nutnosti odejít do úkrytu,“ cituje portál TUT.by ze zprávy běloruského ministerstva vnitra. „Ve velké míře nakupovali konzervy s jídlem, pohanku a mycí prostředky. Nic z toho během prohlídky jejich domu nebylo zajištěno.“

Do pátrání po 36letých rodičích a dvou dětech ve věku dvanáct a sedmnáct let se zapojila policie, místní dobrovolníci i pracovníci lesní správy. Do akce byl nasazen i vrtulník, prohledáno bylo sto tisíc hektarů lesa.



V sobotu dostala policie hlášku, že žena podobná pohřešované matce byla spatřena v jednom vesnickém koloniálu. Netrvalo dlouho a policisté v lese objevili vojenský stan, kde celá rodina po celou dobu přebývala.

Manželé uvedli, že pro odchod z civilizace se rozhodli po zhlédnutí televizního pořadu, v němž mimo jiné zaznělo, že během očkování proti koronaviru budou lidem zavedeny čipy. Před hrozbou nákazy a vakcinace proto utekli i s dětmi do lesa. Policie je po zdravotní prohlídce propustila domů.

Portál newsru.com připomíná, že podobný příběh se na jaře odehrál v Rusku. Muž z Přímořského kraje na začátku května sebral své tři děti a dva týdny se s nimi skrýval před pandemií v plně vybaveném vojenském stanu v lese.