Bělorusko nacvičuje s Rusy použití jaderných hlavic. Není to hrozba, tvrdí

„Výcviku se účastní jednotky raketových vojsk a letectva. Během cvičení plánuje ruská strana nacvičit dodávku a přípravu k použití jaderných hlavic,“ citovala ruská státní agentura TASS z komuniké běloruského ministerstva, podle kterého zahájení výcviku s jadernými zbraněmi velí náčelník generálního štábu běloruské armády.
„Cílem cvičení je zlepšit úroveň výcviku personálu, otestovat připravenost vzdušných sil plnit úkoly a organizovat bojové operace z neplánovaných oblastí,“ uvedlo ministerstvo obrany. Tvrdilo přitom, že výcvik není zaměřen proti žádnému jinému státu a nepředstavuje bezpečnostní hrozbu v regionu.
Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní. V červnu téhož roku ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že do Běloruska byly dopraveny první ruské jaderné hlavice a v případě zbývajících se tak stane do konce roku. Jaderné zbraně jsou podle něj odstrašujícím prostředkem pro všechny, kteří uvažují o tom, že by „Rusku uštědřili strategickou porážku“.
Ruské ministerstvo obrany koncem loňského roku oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruské rakety Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné hlavice a některá média je označují za hypersonické. V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé předloni v listopadu k útoku na ukrajinské město Dnipro.
Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.