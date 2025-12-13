Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Rozsáhlá amnestie následuje po jednání amerického zmocněnce Johna Coalea v Minsku, který v zemi jednal o normalizaci vztahů. Agentura Reuters v pátek uvedla, že Coale přijel do autoritářského Běloruska jednat o propuštění politických vězňů v zemi.
Americký prezident Donald Trump dříve vyzval Lukašenka, blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil 1400 lidí, které označil za „rukojmí“.
Telegramový kanál Pul Pervogo blízký administrativě běloruského prezidenta uvedl, že rozhodnutí udělit milost 123 vězňům odsouzeným za špionáž, terorismus a extremismus učinil Lukašenko v rámci dohod s Trumpem. Celkový počet omilostněných osob „za poslední dobu“ činí podle prohlášení 156. Mezi nimi jsou také občané Británie, USA, Litvy, Ukrajiny, Lotyšska, Austrálie a Japonska.
Mezi propuštěnými je laureát Nobelovy ceny za mír z roku 2022 Bjaljacki, uvedla organizace Vjasna, kterou tento aktivista v oblasti lidských práv vedl. Za mřížemi byl od roku 2021.
Propuštěna byla podle opozičního serveru Naša Niva také opoziční politička Kalesnikavová, která byla jednou z tváří protestů proti Lukašenkovu režimu po zpochybněných prezidentských volbách v roce 2020. Běloruské úřady se ji dříve snažily deportovat, na hranicích s Ukrajinou ale roztrhala svůj cestovní pas a v roce 2021 byla odsouzena k 11 letům vězení.
Server Naša Niva uvedl, že na svobodě je po nejnovější Lukašenkově amnestii již více než 100 lidí, kteří jsou nyní na cestě do litevského Vilniusu.
Rušení sankcí
Coale uvedl, že USA ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný. Zrušení dalších sankcí podle něj může následovat s tím, jak se budou „normalizovat“ vztahy mezi oběma zeměmi. „Rušíme sankce, propouštíme vězně,“ uvedl po jednání s Lukašenkem.
Podle Coalea jsou USA připraveny zrušit další sankce s tím, jak se budou dále „normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi“. Na otázku, co je třeba udělat pro další normalizaci vztahů, Coale odpověděl: „Přesně to, co už děláme. Rušíme sankce, propouštíme vězně.“
Když Coale naposledy v září navštívil Bělorusko, podařilo se mu přesvědčit Lukašenka, aby propustil 52 lidí, z nichž 40 bylo podle lidskoprávní organizace Vjasna politickými vězni. Na oplátku USA zrušily sankce vůči běloruským státním aeroliniím.
Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další a další lidi.
Coale podle agentury Belta dále uvedl, že s Lukašenkem hovořil o cestách, které vedou ke sbližování obou zemí, a také o válce mezi Ukrajinou a Ruskem a o situaci kolem Venezuely.
Uhličitan draselný se používá především při výrobě skla, v textilním a papírenském průmyslu, při výrobě mýdel a je také součástí pracích prášků. Využití nachází rovněž v potravinářství a při výrobě léčiv.