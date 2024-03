Lukašenko si pěstuje následnici. Jde mu o přežití, říká běloruský politolog

Dnes se všude píše o ruských prezidentských volbách, ale koncem února se volilo i v Bělorusku, a to do parlamentu. Dočkali jsme se nějakého překvapení?

Ne. Bylo dopředu jasné, že běloruský režim ohlásí vysokou volební účast a mnozí novináři s téměř stoprocentní přesností předem uhádli, kteří kandidáti budou do parlamentu zvoleni nebo spíše vybráni. Volební proces byl pod velmi přísnou kontrolou. Zajímavé je, že státní administrativa ohlásila volební účast sedmdesát procent, ale z oficiálních záběrů v televizi je patrné, že k volbám dorazilo hrozně málo lidí. Ani propaganda tak nedokázala vytvořit iluzi masivní účasti, kterou se honosila.

Ruská anexe Běloruska? Nevylučuji, že k tomu jednou dojde. Ale na druhou stranu nevidím žádný naléhavý důvod, proč by k tomu dnes Kreml měl přistoupit.