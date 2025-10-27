„Rozhodli jsme se přijmout nejpřísnější opatření, jiná cesta neexistuje,“ uvedla Ruginienéová, která incidenty označila na hybridní útoky.
Oznámila také uzavření hraničních přechodů s Běloruskem s výjimkou pro diplomaty a občany Evropské unie, kteří se budou z Běloruska vracet. Opatření bude platit do středy, kdy se očekává, že kabinet rozhodne o tom, zda uzavření hranic prodlouží na dobu neurčitou.
Běloruská celní služba v pondělí označila uzavření hraničních přechodů na litevsko-běloruské hranici za „nikoliv přátelský“ krok. Na hranici mezi těmito dvěma zeměmi je šest silničních hraničních přechodů, v provozu dosud zůstávaly dva, další čtyři Vilnius uzavřel už dříve.
Litevská ministerská předsedkyně kromě toho nevyloučila možnost požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Podle serveru Delfi také řekla, že Litva bude usilovat o další sankce proti Bělorusku.
Vilnius tvrdí, že balony přes hranice posílají pašeráci cigaret. Pobaltská země ale zároveň viní běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, který je blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, že tyto praktiky nezastavil.
Litva minulý týden uzavřela kvůli balonům letiště ve Vilniusu čtyřikrát – a to v úterý a pak v pátek, v sobotu a v neděli. V reakci na tyto incidenty dočasně uzavřela hraniční přechody s Běloruskem. Vilnius leží přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.
Litevská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice LRT v pondělí uvedla, že uzavírky letiště ve Vilniusu a páteční i v Kaunasu narušily 140 letů, což se dotklo více než 20 tisíc cestujících. Letecké spoje byly zrušeny, zpožděny nebo odkloněny na jiná letiště, píše LRT.
Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do zemí Evropské unie. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím přes 540.