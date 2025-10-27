Litva bude sestřelovat pašerácké balony z Běloruska, oznámila premiérka

Autor: ,
  16:11
Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které do tohoto pobaltského státu pronikají z Běloruska a opakovaně v něm narušily leteckou dopravu. V pondělí to uvedla premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů viní běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech.
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025) | foto: Straż Graniczna / Facebook

Litevská premiérka Inga Ruginienéová ve Vilniusu (26. srpna 2025)
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29....
Vilnius z ptačí perspektivy
Letiště ve Vilniusu.
6 fotografií

„Rozhodli jsme se přijmout nejpřísnější opatření, jiná cesta neexistuje,“ uvedla Ruginienéová, která incidenty označila na hybridní útoky.

Oznámila také uzavření hraničních přechodů s Běloruskem s výjimkou pro diplomaty a občany Evropské unie, kteří se budou z Běloruska vracet. Opatření bude platit do středy, kdy se očekává, že kabinet rozhodne o tom, zda uzavření hranic prodlouží na dobu neurčitou.

Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska

Běloruská celní služba v pondělí označila uzavření hraničních přechodů na litevsko-běloruské hranici za „nikoliv přátelský“ krok. Na hranici mezi těmito dvěma zeměmi je šest silničních hraničních přechodů, v provozu dosud zůstávaly dva, další čtyři Vilnius uzavřel už dříve.

Litevská ministerská předsedkyně kromě toho nevyloučila možnost požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Podle serveru Delfi také řekla, že Litva bude usilovat o další sankce proti Bělorusku.

Letí jich i deset najednou. Pašeráci posílají do Polska balony, už způsobily škody

Vilnius tvrdí, že balony přes hranice posílají pašeráci cigaret. Pobaltská země ale zároveň viní běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, který je blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, že tyto praktiky nezastavil.

Litva minulý týden uzavřela kvůli balonům letiště ve Vilniusu čtyřikrát – a to v úterý a pak v pátek, v sobotu a v neděli. V reakci na tyto incidenty dočasně uzavřela hraniční přechody s Běloruskem. Vilnius leží přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

Litevská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice LRT v pondělí uvedla, že uzavírky letiště ve Vilniusu a páteční i v Kaunasu narušily 140 letů, což se dotklo více než 20 tisíc cestujících. Letecké spoje byly zrušeny, zpožděny nebo odkloněny na jiná letiště, píše LRT.

Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do zemí Evropské unie. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím přes 540.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. Sypal se hlavně kolem poledne, kdy přibýval centimetr každou hodinu. První nadšenci už vytáhli běžky a...

27. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:31

Česko stojí na straně práva a pravdy, řekl Pavel diplomatům. Varoval před Ruskem

Prezident Petr Pavel uvedl, že je hrdý na to, že Česko pevně stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog. V projevu k zahraničním diplomatům na Pražském hradě před státním svátkem 28....

27. října 2025  16:15

Litva bude sestřelovat pašerácké balony z Běloruska, oznámila premiérka

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které do tohoto pobaltského státu pronikají z Běloruska a opakovaně v něm narušily leteckou dopravu. V pondělí to uvedla premiérka Inga Ruginienéová....

27. října 2025  16:11

Lidé se nemohli dostat z večerky, tak mladík prokopl sklo ve dveřích

Prokopnutými dveřmi vyvrcholil o víkendu konflikt v jedné z večerek v Praze 4. Devatenáctiletý mladík po činu uprchl, díky svědkovi a pouličním kamerám ho však strážníci brzy dostihli.

27. října 2025  16:10

K-pop a Ewa Farna. Letošní ročník Prague Music Week cílí na mladou generaci

Součástí letošního ročníku Prague Music Week, který se uskuteční v termínu 5. až 7. listopadu v Praze, bude třídenní hudební festival a debaty s Ewou Farnou nebo Zlatou Holušovou, bývalou ředitelkou...

27. října 2025  16:01

Realitní trhák. Na prodej je elektrárna, která zdobila i album Pink Floyd

Ikonická budova bývalé londýnské elektrárny Battersea je na prodej. Nemovitost z třicátých let, v níž dnes sídlí například britská odnož společnosti Apple, nabízejí ke koupi malajsijští vlastníci. O...

27. října 2025  15:48

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž je 92 let a který je nejstarším prezidentem na světě, získal 53,66 procenta hlasů. Čeká ho tak další...

27. října 2025  13:28,  aktualizováno  15:44

Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný

Zranění řidiče si vyžádala dnešní srážka dodávky s tramvají v Praze 5. Automobil se při nehodě převrátil na bok a zůstal v křižovatce ležet, což v místě uzavřelo uzavřel provoz.

27. října 2025  15:44

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

27. října 2025  15:42

Prezident Pavel pověřil šéfa ANO Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil předsedu ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Tento krok učinil na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a průběhu dosavadních jednání a...

27. října 2025  12:16,  aktualizováno  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nehoda dvou náklaďáků blokuje už od rána D5, kolona měří až sedm kilometrů

Nehoda dvou nákladních aut v pondělí brzy ráno zablokovala dálnici D5 na 123. kilometru na Tachovsku ve směru na Německo. Při nehodě se zranili tři lidé, řidiči musí místo objíždět. Policisté po 15....

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  15:35

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak. Šest zraněných

Po srážce s nákladním autem mezi Bělčicemi a Březnicí u Příbrami na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje v pondělí odpoledne vykolejil osobní vlak. Lékaři ošetřili šest lidí, z toho jednoho s...

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.