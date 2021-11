Běloruská stráž našla ve spacáku zbitého mrtvého migranta, viní Litvu

Mrtvému běženci bylo podle běloruské pohraniční stráže kolem třiceti let a byl „afroasijského“ původu. „Za účelem zjištění okolností a příčin smrti byla na místo přivolána vyšetřovací skupina. Provádí se nezbytná vyšetřovací opatření,“ uvedla dále běloruská stráž. Tuto informaci nelze nezávisle ověřit, podotkla agentura DPA.

Zástupce litevské ostrahy hranic v neděli prohlásil, že pohraniční služba nemá o „žádné takové události“ informace. „Mimochodem, v tom místě, o kterém hovoří Bělorusové, se v poslední době migranti nepokoušeli dostat do Litvy,“ řekl podle litevské veřejnoprávní stanice LRT Giedrius Mišutis z pohraniční stráže.

Migranti, zejména z Blízkého východu, se v posledních měsících ve zvýšené míře snaží překonat z Běloruska vnější hranice Evropské unie, a to do Polska nebo pobaltských států.

Migrační krize se nedávno vyhrotila, když se na běloruské straně hranic s Polskem utábořilo několik tisíc běženců, kteří se podle polských úřadů někdy i za pomoci běloruských bezpečnostních složek pokoušeli překonat hranici.

V neděli polská pohraniční stráž uvedla, že v sobotu se pokusilo nelegálně překročit hranici z Běloruska 125 lidí. Podle serveru Polsatnews dále tvrdí, že v některých případech se „skupiny několika desítek lidí“ pokusily překonat hranici násilím, na polské hlídky údajně létaly kameny a běloruské bezpečnostní jednotky je oslepovaly lasery a stroboskopy. Přejít do Polska se povedlo 17 Iráčanům, kteří byli vráceni zpět na hranici, píše web.

V noci na neděli z Minsku odletělo dalších 418 Iráčanů, napsal běloruský nezávislý server Naša Niva s odvoláním na běloruský televizní kanál Belarus 1, podle něhož to byl už pátý repatriační let, který odvezl migranty zpět do vlasti.

Polsko, pobaltské země a další státy Evropské unie obviňují režim autoritářského lídra Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do Běloruska a pak je posílá k hranicím EU. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Byla chyba v roce 2015 otevřít hranice

Litevský prezident Gitanas Nauséda v neděli podle agentury Reuters prohlásil, že NATO musí přehodnotit svůj postoj k Bělorusku, jehož armáda se čím dál více integruje s ruskými ozbrojenými silami.

Polský premiér Mateusz Morawiecki německé agentuře DPA řekl, že otevření hranic během migrační krize v roce 2015 byla chyba. „Většina unijních zemí, s výjimkou jedné či dvou, rozumí, že nemůžeme vést politiku otevřených dveří a multikulturalismu,“ prohlásil ministerský předseda. Podle agentury PAP znovu odmítl možnost, že by polským bezpečnostním složkám na hranicích pomáhala evropská pohraniční agentura Frontex.