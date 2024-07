Lukašenko slaví 30 let moci, chtějí jej vyznamenat. Blahopřál mu i Putin

Návrh vyznamenat Lukašenka titulem Hrdiny Běloruska byl „samozřejmě přijat bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem“. Opoziční server Naša Niva napsal, že to náramně připomínalo ovzduší podobných akcí za sovětských dob, kdy stejným způsobem, „ve jménu zástupců lidu“ navrhovali udělovat vyznamenání a ocenění sovětským vůdcům Josifu Stalinovi či Leonidu Brežněvovi.

Putin, který je u moci 25 let, v gratulaci Lukašenkovi k 30 letům v čele Běloruska uvedl, že bude rád pokračovat v „soudružském dialogu a těsné společné práci“, uvedl ruský server Meduza působící z lotyšského exilu. Připomněl, že po volbách v roce 2020, provázených rozsáhlým falšováním a brutálním potlačením protestů, Evropská unie, Spojené státy a některé další země oficiálně odmítly uznat Lukašenka za legitimní hlavu státu.

Z doby, kdy v Bosně zuřila válka a ve Rwandě genocida, poslední ruské jednotky opouštěly Berlín... zůstalo jediné: Lukašenko dál vládne Bělorusku, poznamenala Meduza s narážkou na události roku 1994, kdy se někdejší běloruský poslanec a ředitel sovchozu (státního statku) chopil moci. Dokonce i v totalitních státech, jako je Kuba, Severní Korea či Turkmenistán, se mezitím měnili vůdci a mnohé autoritářské režimy padly a v monarchiích umírali panovníci, ale Lukašenko dál drží moc, napsala dále Meduza. Běloruský vůdce podle ní uvěznil všechny potenciální soupeře, potlačil veškeré protesty, způsobil masovou emigraci a zemi dovedl do téměř úplné izolace, zatímco po celou dobu prohlašoval, že se „nebude držet zuby nehty moci“.

Státní agentura BelTA naopak napsala, že o Lukašenkovi od jeho první inaugurace 20. července 1994 vypovídají konkrétní fakta a reálné příklady a jeho slova se nerozcházejí s činy. „Zatímco například ve Francii se pokládá za nemístné připomínat, co politik sliboval během předvolební kampaně, v Bělorusku byly splněny a dokonce překročeny závazky (z Lukašenkovy) předvolební kampaně: Odvést stát a národ od propasti,“ zdůraznila.

Sám Lukašenko si v předvečer výročí stěžoval na své spoluobčany reptající poté, co jejich domovy zdevastovala vichřice.

„Lidi se pořád urážejí: to se neudělalo, tamto se neudělalo... Nařídil jsem zkontrolovat, co se neudělalo, jak reagovali lidé a co hlásil výbor státní kontroly a co šéf (tajné policie) KGB. Ale jsou občané, pro které vždy všechno bude špatně... Nikdo si neláme hlavu otázkou, co sám udělal, abychom překonali tuto katastrofu,“ řekl Lukašenko podle opozičního serveru Zerkalo. Zatímco jedni pomáhají a snaží se ze všech sil, najdou se i tací, „kteří čekají, že úřady vyřeší všechny problémy, ale sami ani nehnou palce“, postěžoval si vůdce a vyčetl svým podřízeným, že navzdory bezvadným hlášením stále existuje „spousta nedostatků“.