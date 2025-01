Neomlouval jsem se, není za co, odmítá Lukašenko Zelenského tvrzení

Ukrajinský prezident se v rozhovoru s americkým podcasterem Lexem Fridmanem zmínil, že v prvních dnech ruské invaze s Lukašenkem mluvil a že se mu tento spojenec Kremlu omluvil. Zelenského prý ujistil, že nemá nic společného s tím, že diktátor Vladimir Putin využil běloruské území k útoku na Ukrajinu.

Zelenskyj mu však podle svých slov řekl, že je také vrah. „Pochop, nejde bojovat s Rusy,“ hájil se pak údajně Lukašenko. Zelenskému dále podle ukrajinské verze příběhu navrhl, aby Ukrajina zaútočila na významnou běloruskou rafinérii.

Lukašenko ovšem v pondělí vzkázal, že se Zelenskému neomluvil. „A to z toho prostého důvodu, že se nemáme za co omlouvat,“ uvedla podle kanálu Nexta mluvčí běloruského vládce Natalja Eismontová. Dodala, že rozhovor mezi Lukašenkem a Zelenským se skutečně uskutečnil krátce po začátku války a „došlo k němu díky emotivní reakci nejmladšího syna běloruského prezidenta Nikolaje, který měl v telefonu na Zelenského kontakt“.

Podle mluvčí Lukašenko během rozhovoru se Zelenským navrhl zahájit jednání s Ruskem a „především poukázal na to, že konflikt se rozhořel na ukrajinském území, na území Zelenského, a že to bude on, kdo se bude muset více než kdokoli jiný zodpovídat za ztráty na životech“.

Zelenskyj v rozhovoru dále ocenil zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který slíbil rychlé ukončení války. Trump ovšem zatím nevysvětlil, jak toho chce dosáhnout. Ukrajina podle Zelenského spoléhá na to, že příští šéf Bílého domu přinutí Moskvu souhlasit s trvalým mírem.

„Bez Spojených států bezpečnostní záruky nejsou možné. Myslím tím bezpečnostní záruky, které mohou zabránit ruské agresi,“ řekl Zelenskyj s tím, že se musí sejít s Trumpem před stanovením postupu, který zastaví Rusko. Do tohoto procesu musí podle Zelenského promluvit i evropské vlády. Pak může Kyjev vést přímé rozhovory s ruskou stranou.