Řekněte Donaldovi, že souhlasím. Lukašenko se pochlubil pozvánkou na Floridu

„Během jednání Američané, jménem Trumpa, navrhli uzavření velké dohody, jež by zahrnovala řadu otázek z naší vyjednávací agendy. No, mám to snad odmítnout? Tak jsem řekl: ‚Řekněte Donaldovi, že souhlasím s přípravou této velké dohody‘,“ prohlásil Lukašenko podle agentury Anadolu na tiskové konferenci v Minsku.
Mezi projednávanými otázkami budou ekonomické a diplomatické vztahy obou zemí, fungování velvyslanectví, otázky související se skladováním vyhořelého jaderného materiálu, obchod s drogami a pašování cigaret do sousedních zemí pomocí meteorologických balónů. „Dohoda se týká nejen politických vězňů, které nemáme žádné,“ pronesl běloruský prezident.
„Postupně jsme tyto otázky shromažďovali a ve třetím kole řekli, že jsme připravení. Donald navrhuje velkou dohodu a setkání, dokonce i u něj doma na Floridě, abychom to projednali a dospěli k dohodě. Řekl jsem, že kdykoliv,“ dodal s odkazem na Trumpovo sídlo Mar-a-Lago, ovšem bez konkrétního data.
Ve čtvrtek se autoritářský vládce sešel s Trumpovým zvláštním vyslancem pro Bělorusko Johnem Coalem. Lukašenkova kancelář následně oznámila, že prezident udělil milost 250 vězňům, včetně nejméně patnácti, kteří pracovali pro opoziční média. Dohodu o propuštění zprostředkovaly Spojené státy, přičemž 235 lidí bylo propuštěno v rámci země a 15 lidí bylo odesláno do Litvy, uvedlo americké velvyslanectví ve Vilniusu.
Spojené státy předtím zrušily sankce na tři běloruské firmy vyrábějící potaš a také zmírnily restrikce proti běloruskému finančnímu sektoru. „USA ruší sankce proti Belinvestbank, Banku razviccja (rozvojové banky) a ministerstvu financí,“ řekl Coale podle státní agentury Belta. Potvrdil i definitivní vyřešení problému s běloruským potašem, když se USA také rozhodly ze všech sankčních seznamů vyškrtnout běloruské společnosti.
Předchozí rozhovory mezi oběma představiteli vyústily loni v září v propuštění desítek politických vězňů. V prosinci věznice opustilo dalších 123 lidí, včetně držitele Nobelovy ceny míru Alese Bjaljackého a opozičních politiků Maryji Kalesnikavové a Viktara Babaryky. USA reagovaly uvolněním sankcí na běloruský potaš, který je klíčovou složkou hnojiv a také klíčovým zdrojem běloruských exportních příjmů.
Coale ve čtvrtek v Minsku stejně jako nyní sám Lukašenko řekl, že by běloruský prezident mohl brzy navštívit Spojené státy. Taková cesta by pro blízkého spojence ruského diktátora Vladimira Putina znamenala průlom v jeho snaze ukončit roky izolace od Západu. Výměnou za normalizaci vztahů tlačí Spojené státy na Lukašenka, aby propustil více než 1 100 Bělorusů, kteří jsou v současné době podle nevládní organizace Vjasna za mřížemi kvůli politické činnosti či ochraně lidských práv.
Mezi nyní propuštěnými vězni je novinářka Kacjaryna Andrejevová, bloger Eduard Palčys či ochránkyně lidských práv Nasta Lojková, která dokumentovala policejní násilí proti opozičním aktivistům. Na svobodě je podle Reuters také Marfa Rabková, koordinátorka dobrovolníků v organizaci Vjasna.
Exilová běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská uvedla, že vítá humanitární úsilí Trumpovy administrativy o propuštění vězňů. „Zároveň však musíme trvat na skutečné, systémové změně v Bělorusku – na ukončení represí a konání svobodných a spravedlivých voleb,“ řekla.