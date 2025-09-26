„(Ruská státní jaderná korporace) Rosatom už vypracovala možnosti dalšího rozšíření naší jaderné energetiky. Nechci veřejně hovořit o penězích. Máme možnosti, o kterých vás budu informovat,“ uvedl Lukašenko. „Pokud padne rozhodnutí, hned začneme stavět nový jaderný blok či novou elektrárnu, pokud to bude zapotřebí na západě Ruska a v osvobozených regionech,“ dodal.
„S financováním vůbec není problém. Pokud je odběratel, který bude elektřinu odebírat a platit požadovaný tarif, tak to vůbec není problém,“ uvedl Putin.
Bělorusko již má jednu jadernou elektrárnu, u města Astravec nedaleko hranic s Litvou. Postavil ji Rosatom, stavbu financovala svými půjčkami Moskva.
Zařízení čelí kritice kvůli obavám o bezpečnost, zejména ze strany sousedních zemí a mezinárodních organizací. Elektrárna má dva reaktory, každý o výkonu 1 200 megawattů. První reaktor byl spuštěn v roce 2020, druhý byl připojen k běloruské síti o tři roky později, provoz však narušily problémy s údržbou. Elektrárna pokrývá přibližně 40 procent běloruské spotřeby elektřiny.
Bělorusko v dobách Sovětského svazu v roce 1986 vážně postihla jaderná katastrofa v ukrajinském Černobylu, který se nachází v blízkosti jeho hranic. Dopad této tragédie je v Bělorusku stále hluboký, lidé mají zdravotní následky i desítky let po havárii.