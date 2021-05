Když ani útěk do exilu nezajistí bezpečí. Disidenti se teď bojí o život

Za účast na protestech proti vládě prezidenta Alexandra Lukašenka je zatýkali, brutálně bili a ponižovali. Po útěku do exilu si mysleli, že jsou před domácím represivním režimem v bezpečí. Jenže teď se ukázalo, že ani v zahraničním útočišti tomu tak nemusí být. Případ běloruského novináře Ramana Prataseviče, kterého běloruské úřady zatkly poté, co donutily v Minsku přistát civilní letadlo mířící z Atén do Vilniusu, vyděsil nejen běloruské disidenty, ale i aktivisty po celém světě.