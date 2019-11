Lukašenko se pustil do opzice. Žije si v přepychu za cizí peníze, tvrdí

„O moc jim nejde, bolela by je z toho hlava,“ řekl běloruský prezident na adresu opozičních politiků. „Ze Západu dostávají peníze, kupují si auta a stavějí vily. Žijí si dobře. Jsou to velké sumy, všichni to vidíme. A co nevidíme, řeknou nám Rusové,“ konstatoval.

Opozičníky podle Lukašenka financují Američané a Němci, obvykle přes Polsko nebo Litvu.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) označili volby za netransparentní. „Běloruské zákony neumožňují provedení demokratických voleb,“ prohlásila volební expertka OBSE Margareta Cederfeldtová.

V dřívějším parlamentu měla běloruská opozice tříčlenné zastoupení, při hlasování 17. listopadu ale neprošel ani jediný. „Výsledek byl dávno určený. Úřady vybraly schválené kandidáty. Změna moci prostřednictvím voleb není v Bělorusku možná,“ řekl agentuře Reuters jeden z opozičních vůdců Mikalaj Statkevič.

Podle Lukašenka ale byly volby projevem vůle lidu. „Já za to nemůžu, když je lidé nepodpořili, co můžu dělat?“ řekl novinářům ze státní agentury BelTA.