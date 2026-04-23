„Jako obvykle upoutala pozornost běloruského vůdce na soutěžích krásy. Čím dál častěji se teď objevuje po jeho boku,“ píše běloruský portál Buro. Mladá žena, kterou od Lukašenka dělí padesát let, pochází údajně z bohaté rodiny a už od dvanácti let studovala na kadeřnické a kosmetické Národní škole krásy v Minsku.
Ta podle portálu „oficiálně školí budoucí modelky a vyhledává kandidátky na soutěže krásy, v praxi však vybírá společnice na akce pro Alexandra Lukašenka a jeho doprovod“. Postupně se dívka stala členkou Lukašenkovy skupiny krásek.
Lukašenko udělal z milenky poslankyni. Královna krásy ani nevedla kampaň
S prezidentem se zúčastnila různých akcí včetně hokejových zápasů, sázení stromů a novoročního plesu. Poté se její kariéra rozjela. „Jela na několik soutěží, od regionálních soutěží Miss Minsk a Miss Viva Braslav až po celostátní Miss Bělorusko (dvakrát) a mezinárodní soutěž Miss BRICS,“ píše Buro.
Soutěž se letos v březnu konala vůbec poprvé, a to v ruské Kazani. Své zástupkyně vyslalo sedmnáct s Kremlem spřátelených zemí. Lukašenkova údajná milenka skončila třetí.
„Tato vytrvalost pomohla nejen její kariéře, ale i rodinnému podnikání – které bylo mimochodem již poměrně bohaté,“ dodává portál. Běloruské rádio Signal pak uvádí, že se chvíli spekulovalo, že je dívka přítelkyní Lukašenkova nejmladšího syna Nikolaje. „Ale převládající názor je, že je novou oblíbenkyní Lukašenka,“ dodává.
Sama Korotká k fotce z prezidentova plesu na Instagramu napsala: „Být součástí této akce, reprezentovat talentovanou mládež naší země je velkou ctí a inspirací. Prezidentova slova, jeho vedení a víra v mladší generaci nabíjí neuvěřitelnou energií a touhou rozvíjet, tvořit a mít prospěch.“
Jednou z předchozích favoritek byla Miss Běloruska 2018 Maria Vasilevičová. Ta se ve dvaadvaceti letech stala poslankyní – bez politických zkušeností i bez toho, že by vedla předvolební kampaň. Stačilo, že se pravidelně objevovala po prezidentově boku.