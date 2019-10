Na dovolenou do diktatury. Bělorusko láká na nostalgii, zubry i lázně

„Je to podivné společenství osudu, které se shromáždilo před vstupem do běloruského konzulátu ve Varšavě: polský turista, řidič kamionu jedoucí do Moskvy, řidič pohřebního vozu a novinář,“ napsal v srpnu zpravodaj švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung (NZZ).



„Čeká se ve větru a dešti bez přístřeší, jako kdysi před sovětskými konzuláty. Zapadají do toho ze sovětské éry převzaté obilné klasy ve státním znaku Běloruska,“ dodal.



Vnitřek konzulátu vypadá jako moderní administrativní a turistické centrum. Mnozí v něm neodolají a zalistují v propagačních letácích. Ty zvou hlavně do příhraničních oblastí, které dříve Polsku patřily a nyní jsou přístupné bez víz.

Nejmenovaný polský turista chce do míst těsně za hranicí, kde se narodila jeho babička. Tamní řeku navíc opěvoval známý polský spisovatel Adam Mickiewicz, připomněl NZZ, který hovoří o běloruské „turistické ofenzívě“.

Minsk se tak snaží těžit z toho, co by jinak mohlo být spíš zdrojem napětí. Řeč je o vzpomínkách na polské východní oblasti, takzvané „Kresy“ neboli okraje či pohraničí. Toto rozsáhlé území připadlo po druhé světové válce tehdejšímu Sovětskému svazu, jehož je Bělorusko jedním z nástupnických států.

Mnoho Poláků má předky, kteří v Kresech žily. Oblast je navíc považována za jednu z kolébek polské národní kultury. Minsk však nesází jen na sílu nostalgie. Turisty chce přitáhnout i na jinde vzácné zubry, kteří se pohybují například v Bělověžském pralese na pomezí Polska a Běloruska.

Další návnadou jsou hrady a sanatoria. NZZ zaujala nabídka Běloruské akademie věd, která láká na antistresový program do zalesněné lokality s červenými betonovými bloky poblíž metropole Minsku. V tamním sanatoriu Islotš slibují hosty opečovávat pětkrát denně. Pobyt stojí v přepočtu 713 korun za den, uvádí prospekt v angličtině.

Rodí se nový Sovětský svaz?

Čtyřiašedesátiletý bývalý politruk a kolchozník Lukašenko je prvním a jediným běloruským prezidentem, který zvítězil již v pěti volbách. Úřadu se ujal před 25 lety – délka jeho vládnutí nemá v Evropě kromě monarchií obdoby.

VIDEO: Jsem hrdý, že jsem diktátor, prohlásil Lukašenko:

Lukašenko ve svých rukách soustředil veškerou moc. Z Běloruska podle západních komentátorů vytvořil komunistický skanzen se všemi jeho atributy, jako jsou pronásledování opozice a nezávislých médií.



Minsk proto čelil sankcím ze strany Evropské unie a USA. Jeho jediným významným spojencem zůstávalo autoritářské Rusko, kde ovšem mnozí považovali Bělorusko za jakýsi satelitní stát. Minsk v určitých obdobích naznačoval zájem o sblížení s EU, lavírování mezi Západem a Východem ale zřejmě definitivně skončilo.

Bělorusko se totiž na začátku září dohodlo s Ruskem na užší integraci, než jaké dosáhly země EU. Minsk a Moskva chtějí mít do dvou let mimo jiné společné daně, občanský zákoník, zahraniční obchod i regulace trhu s energiemi. Západní pozorovatelé vnímají propojování Běloruska a Ruska jako součást snah Kremlu o částečné obnovení Sovětského svazu.

