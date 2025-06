Nadin Gejslerová, vlastním jménem Naděžda Rossinská, se po začátku ruské invaze na Ukrajinu zapojila do iniciativy nazvané Armáda krásek, která pomáhala ukrajinským běžencům. Mladou ženu zadrželi loni v únoru v Belgorodě a zpočátku ji obvinili z veřejného nabádání k provádění činnosti vedoucí proti bezpečnosti státu.

Později proti ní úřady zahájily trestní stíhání kvůli podpoře teroristické činnosti a vlastizradě. Podle ruských vyšetřovatelů sbírala peníze pro ukrajinskou armádu. Předloni v létě prý na instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém vyzývala lidi, aby přispěli na ukrajinský pluk Azov, který je v Rusku považován za teroristickou organizaci.

Gejslerová ale odmítala, že by jí tento účet patřil, a v době, kdy byla zadržena, už byl zrušený. Před soudem žena i její právní zástupci tvrdili, že nevědí, co to bylo za účet a kdo ho spravoval. Upozorňovali také na to, že neexistují žádné důkazy o tom, že by nějaké peníze Azovu poslala.

Prokuratura pro tuto ženu navrhovala trest odnětí svobody v délce 27 let. Gejslerová během procesu řekla, že soud požádá o uložení trestu v délce 27 let a jednoho dne, aby překonala „rekord“ Darji Trepovové, kterou soud poslal na 27 let do vězení kvůli atentátu na proválečného blogera. Šlo o nejdelší trest pro ženu v moderních dějinách Ruska.

Zdravotní problémy ve vazbě

BBC píše, že ve vazbě se Gejslerové projevily zdravotní problémy. Jde o tachykardii, potíže se zrakem, ostré bolesti hlavy a slabost, kvůli které nemůže stát.

Do začátku ruské invaze na Ukrajinu Gejslerová pracovala jako fotografka. Po 24. únoru 2022 začala sbírat peníze pro uprchlíky a pomáhala s odvozem zvířat z Ukrajiny. Podílela se na dobrovolnickém hnutí Armáda krásek a spolu s dalšími dobrovolníky dovážela Ukrajincům jídlo a léky nebo je pomáhala evakuovat z míst bojů. BBC píše, že jisté ženě z Charkovské oblasti pomohla najít děti, které se v důsledku bojů octly na opačné straně fronty. Rodinu se podařilo spojit.

V Rusku od začátku agrese proti Ukrajině výrazně přibylo lidí stíhaných kvůli terorismu, špionáži a spolupráci s cizím státem. Podle lidskoprávního projektu Pěrvyj otděl bylo za tyto trestné činy loni odsouzeno 359 osob, píše agentura Reuters.