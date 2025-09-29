Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Dochází k výpadkům proudu, a to poměrně významným. V současné době vyhodnocujeme následky a vynaložíme veškeré úsilí, abychom vše, co je možné a nezbytné, připojili k záložní výrobě, a abychom uspokojili potřeby obyvatelstva a našich podniků,“ napsal Gladkov na sociální síti Telegram. „Doufám, že se vypořádáme se všemi problémy co nejdříve,“ dodal po večerní poradě.
Teplárnu a město zasáhly ukrajinské rakety, tvrdí místní zpravodajský kanál Pepel působící na sociální síti. Spekuluje se o zásahu střelami HIMARS. Výpadek elektřiny způsobil, že lidé uvízli ve výtazích, jsou problémy i s dodávkami vody.
Výpadky v zásobování elektřinou a vodou potvrdil starosta Valentin Demidov. Ukrajina se k útoku nevyjádřila. Její útoky ale hlásí i další ruské regiony.
Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov informoval o tom, že protivzdušná obrana zneškodnila čtyři drony. Pak uvedl, že při požáru domu v Voskresensku na jihovýchod od Moskvy zemřela 76letá žena a její šestiletý vnuk. Na několika domech jsou poničené fasády a rozbitá okna, poškozené je veřejné osvětlení.
V Belgorodské oblasti v okolí Grajvoronu nedaleko hranic s Ukrajinou zemřel muž při explozi ukrajinského dronu, uvedl gubernátor Gladkov. Druhý mrtvý je hlášen z krasnojaružského okresu. Jinde v regionu po útoku dronu skončil v nemocnici manželský pár.
Ruskojazyčný kanál Astra s odvoláním na místní obyvatele napsal, že v Karačevu na východě Brjanské oblasti se terčem útoku stala firma Elektrodetal. Okolo 02:00 místního času (01:00 SELČ) byl ve městě vyhlášen raketový poplach. Jakou střelou nebo střelami Ukrajinci na podnik zaútočili, není jasné.
Karačev leží 114 kilometrů od hranic Ukrajiny s Ruskem. Podle informací z otevřených zdrojů Elektrodetal vyrábí elektronická a elektrická zařízení. Ukrajinské telegramové kanály tvrdí, že mezi jeho výrobky patří také prostředky radioelektronického boje, uvádí BBC.
Ukrajina uvádí, že cílem jejích útoků na ruském území je průmyslová a vojenská infrastruktura a že se jimi snaží oslabit bojeschopnost ruské armády. Někdy ovšem zasáhne i civilní infrastrukturu.
Ruské ministerstvo obrany dnes ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 84 ukrajinských dronů, z toho 21 nad územím Belgorodské oblasti u hranic s Ukrajinou, další pak nad Voroněžskou, Smolenskou, Kalužskou nebo Moskevskou oblastí.
Několik ruských letišť, včetně toho ve městě Žukovskij na jihovýchod od Moskvy, v noci na dnešek dočasně přerušilo provoz.
Úřady v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti hlásily ruské dronové útoky na několika místech regionu. Na zasažených místech hořelo, oheň zasáhl administrativní budovu, hotel a tři soukromé domy. V okolí obce Mežova nedaleko administrativních hranic s Doněckou oblastí utrpěl v důsledku dronového útoku zranění jeden muž. Na okolí Nikopolu ruská armáda útočila s nasazením dělostřelectva a FPV dronů, poškozené jsou dva obytné domy.
Rusko popírá, že by na Ukrajině útočilo na civilní cíle, nicméně každodenní hlášení ukrajinských úřadů i informace z ukrajinských médií svědčí o opaku.
Ukrajinské letectvo v pravidelném ranním hlášení oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 23 ze 32 dronů, které Rusko nad území Ukrajiny vyslalo. Zásahy armáda eviduje na osmi místech. Na Ukrajinu z východu a severu dopoledne mířily další ruské bezpilotní letouny.