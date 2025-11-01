Náš vzdušný prostor není pro F-35 malý, brání se Belgie. Chce ale cvičit u spojenců

Belgie v říjnu převzala na svém území první tři letouny F-35. Roku 2018 jich objednala 34 a letos vláda odsouhlasila pořízení dalších 11 strojů.
V souvislosti s tím ale některá francouzská a belgická média uváděla, že Belgie se svou rozlohou 30 688 kilometrů čtverečních je příliš malá, aby plnohodnotně letadla využila a aby mohla cvičit piloty ve svém vzdušném prostoru.
„Samozřejmě, protože jsme malou zemí, tak máme i malý vzdušný prostor. To znamená, že provádíme některá cvičení v zahraničí,“ uvedl belgický ministr obrany Francken.
Podle něj Belgie, jejíž velikost je ve srovnání s Českou replikou méně než poloviční, tak již činí s bojovými letouny F-16, které nové stroje nahradí.
„A v čem je problém? Copak právě k tomu neslouží naše aliance s NATO?“ uvedl ministr s tím, že výcvik v zahraničí Belgie kvůli nedostatku prostoru zajišťuje i pro své pozemní síly.
Podle stanice Euronews jsou články ve francouzském tisku patrně výsledkem obvyklé animozity mezi Francií a Belgií, kterou posílila i kritika, že sousední stát nepořídil francouzské stíhačky Rafale.
Francken také odmítl tvrzení, že by provozování nových bojových letounů v belgickém prostou ztížilo civilní letecký provoz. Poukázal na to, že od 80. let se výrazně snížil počet vojenských stíhaček a naopak civilní provoz se mnohokrát zvýšil. „Žádna panika. Bude tu místa dost,“ uvedl.