Náš vzdušný prostor není pro F-35 malý, brání se Belgie. Chce ale cvičit u spojenců

Belgie popřela, že by měla příliš malý vzdušný prostor pro nové americké bojové letouny F-35. V předchozích týdnech o tom psala francouzská a belgická média, podle kterých velikost belgického vzdušného prostoru neumožňuje plnohodnotný výcvik. Belgický ministr obrany Theo Francken tento týden pochybnosti odmítl. Připustil však, že Belgie bude muset část výcviku uskutečnit v zahraničí, což dělá už nyní.
První tři letouny F-35 belgických vzdušných sil během přeletu z USA na...

První tři letouny F-35 belgických vzdušných sil během přeletu z USA na mateřskou základnu ve Florennes (13. října 2025) | foto: @BeAirForce

První letoun F-35 belgických vzdušných sil po přistání na mateřské základně ve...
První letoun F-35 pro belgické vzdušné síly startuje z Arizony k přeletu přes...
Letoun F-35A italských vzdušných sil startuje z mošnovského letiště po Dnech...
Letoun F-35 nizozemských vzdušných sil během nasazení v Polsku
Belgie v říjnu převzala na svém území první tři letouny F-35. Roku 2018 jich objednala 34 a letos vláda odsouhlasila pořízení dalších 11 strojů.

V souvislosti s tím ale některá francouzská a belgická média uváděla, že Belgie se svou rozlohou 30 688 kilometrů čtverečních je příliš malá, aby plnohodnotně letadla využila a aby mohla cvičit piloty ve svém vzdušném prostoru.

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

„Samozřejmě, protože jsme malou zemí, tak máme i malý vzdušný prostor. To znamená, že provádíme některá cvičení v zahraničí,“ uvedl belgický ministr obrany Francken.

Podle něj Belgie, jejíž velikost je ve srovnání s Českou replikou méně než poloviční, tak již činí s bojovými letouny F-16, které nové stroje nahradí.

Jestli Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy, řekl belgický ministr. Kreml se ozval

„A v čem je problém? Copak právě k tomu neslouží naše aliance s NATO?“ uvedl ministr s tím, že výcvik v zahraničí Belgie kvůli nedostatku prostoru zajišťuje i pro své pozemní síly.

Podle stanice Euronews jsou články ve francouzském tisku patrně výsledkem obvyklé animozity mezi Francií a Belgií, kterou posílila i kritika, že sousední stát nepořídil francouzské stíhačky Rafale.

Francken také odmítl tvrzení, že by provozování nových bojových letounů v belgickém prostou ztížilo civilní letecký provoz. Poukázal na to, že od 80. let se výrazně snížil počet vojenských stíhaček a naopak civilní provoz se mnohokrát zvýšil. „Žádna panika. Bude tu místa dost,“ uvedl.

