Brusel překonal neslavný belgický rekord. „Hlavní město“ EU nemá vládu už 542 dní

Autor:
  15:45
Belgický region Brusel-hlavní město je již 542 dní bez zvolené vlády. Překonal tím světový rekord 541 dní bezvládí v mírové době, který od roku 2011 držela belgická federální vláda. Dohoda zvolených stran je prozatím v nedohlednu.

V pondělí, kdy Bruselský region vyrovnal belgický světový rekord 541 dní, uspořádalo více než 500 obyvatel města protest na náměstí Place Saint Jean poblíž bruselského parlamentu. Skandovali slogany a pískali na politiky. Potom se vydali na pochod k parlamentu. Ten má 89 poslanců ze 14 stran. O 72 křesel se dělí šest frankofoních stran, na osm stran nizozemské jazykové skupiny zbývá 17 křesel.

Lidé v Bruselu demonstrovali kvůli absenci regionální vlády. (2. prosince 2025)
Hlavní bruselské náměstí před radnicí minulý čtvrtek stejně jako každé dva roky pokryl květinový koberec. (15. srpna 2024)
Lidé procházejí po ulici v Bruselu během silných dešťů. (9. července 2024)
Schumanovo náměstí a Evropská čtvrť v Bruselu (7. září 2022)
14 fotografií

Protestující také zvežejnili své prohlášení v podobě otevřeného dopisu, který podepsalo téměř 200 významných obyvatel Bruselu z různých odvětví. Zveřejněn byl jak ve francouzském, tak nizozemském znění.

Belgii ochromila generální stávka. Narušila veřejnou dopravu i provoz na letištích

„Vláda musí být sestavena co nejdříve kvůli rozpočtu. Nebude to příjemné, ale rozhodnutí musí padnout nyní. Později to bude ještě horší,“ vyjádřil se například ekonom a filozof Philippe Van Parijs. „Patová situace vychází především z nedostatečné vzájemné důvěry. Politici musí přistoupit ke kompromisu,“ uvedl pro The Brussels Times.

Moc v Belgii je rozdělena mezi federální vládu (ta se stará hlavně o obranu, zahraniční politiku, výběr daní a sociální zabezpečení) a tři regiony (Vlámský, Valonský a Bruselský), které spravují vlastní ekonomiku, dopravu a územní záležitosti. Největší spory zpravidla vyvolává tření mezi francouzsky mluvícími Valony a nizozemsky hovořícími Vlámy.

Tohle si neoblečeme! Barvy policejních uniforem zažehly v Belgii nesvár

Zároveň v zemi existují tři jazyková společenství (Vlámské, Francouzské a Německojazyčné), jež mají pravomoci v oblasti kultury a vzdělávání.

Brusel řeší migraci i bezdomovectví

Hlavní město čelí velkým výzvám, včetně obchodu s drogami a s ním spojenými válkami o území, rozpočtových deficitů a rostoucího problému bezdomovectví, protože nelegální migranti a žadatelé o azyl se snaží přežít v ulicích hlavního města, popisují The Brussels Times.

Různí představitelé kulturní a sociální komunity v Bruselu se obávají, že celý region směřuje ke katastrofě. „Bez politického vedení chybí jistota. Příště obsadíme parlament,“ varoval jeden z organizátorů protestu.

Nový superstát v Evropě? Bijící srdce chce „napravit“ dějiny, ekonomicky by vyčnívalo

Své rozhořčení vyjádřil i člen belgické platformy G1000 pro inovaci demokracie Ben Erseels. „Je nejvyšší čas, aby se konečně začalo jednat. Hrozí nám pád do propasti. Za pár měsíců nemusí být žádné mzdy a mohou nastat další katastrofické scénáře,“ uvedl.

