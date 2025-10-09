Belgii trápí přeplněné věznice, trestance bez dokladů chce posílat na Balkán

  10:23
Někteří vězni spí v Belgii na matracích položených přímo na podlaze. Kapacity nestačí – na 11 tisíc míst připadá 13 tisíc odsouzených. Vláda přichází z plánem, podle kterého by se vězni bez povolení k pobytu přesunuli do zahraničí.
Belgické věznice mají přetížené kapacity. (11. března 2024)

Belgické věznice mají přetížené kapacity. (11. března 2024) | foto: ČTK

Belgická ministryně pro migraci Anneleen Van Bossuytová promlouvá. (26....
Belgické věznice mají přetížené kapacity. (11. března 2024)
Belgický ministr obrany Theo Francken prosadil obrannou spolupráci s Kosovem....
Belgické věznice mají přetížené kapacity. (11. března 2024)
Na třídenní cestu do Albánie a Kosova tento týden vyrazily belgické ministryně pro migraci a spravedlnost. Mise je jasná – najít možnosti pro výstavbu nebo pronájem zahraniční věznice. V průběhu příštího desetiletí by si tak mohli na Balkáně vykonávat trest odsouzení cizinci bez legálního pobytu.

Belgie v současné době drží ve vazbě přibližně 4 400 cizinců bez dokladů, což je zhruba jedna třetina celkového počtu vězňů (13 013 k 1. březnu 2025). Vláda doufá, že přesunem by se podařilo situaci vyřešit, popisují The Brussels Times.

Británie má moc vězňů. Zvažuje povinnou chemickou kastraci, pustí vrahy

Plán podporuje hlavně vlámská nacionalistická strana N-VA, která prosazuje přísnější imigrační pravidla. „Každý, kdo se v naší zemi zdržuje nelegálně a páchá trestné činy, musí odejít,“ uvedla ministryně pro migraci Anneleen Van Bossuytová.

„Buď do své země původu, nebo do vězení mimo Belgii. Tímto způsobem chráníme naši bezpečnost a snižujeme tlak na společnost,“ dodala.

K ochotě Kosovanů má pomoci i nedávno uzavřená dohoda o vzájemné spolupráci při rozvoji vojenského průmyslu. Prosadil ji belgický ministr obrany Theo Francken z N-VA, který koneckonců sám před rokem přišel s plánem o věznicích v zahraničí při vyjednávání nové vlády.

Vize se inspiruje dohodou Dánska s Kosovem z roku 2021. Skandinávská země podepsala v roce 2021 desetiletou smlouvu v hodnotě 200 milionů eur na pronájem 300 cel ve věznici v Gjilanu pro zahraniční vězně. Kvůli náročným dánským standardům se ale modernizace zařízení protáhla a otevře se nejspíše až po roce 2027. Stejný scénář se může opakovat i v podání Belgičanů.

„I kdyby došlo k politické shodě, takové zařízení by nepřineslo okamžité řešení problému přeplněnosti věznic,“ přiznal vysoký představitel belgického ministerstva spravedlnosti. „Trvalo by nejméně tři až pět let, než by bylo funkční,“ uvedl.

Pošleme je domů, navrhuje ministr

Celkový podíl všech cizinců v belgických věznicích je přibližně 43 procent. Belgický ministr vnitra Bernard Quintin z liberálního Reformního hnutí tak přichází s návrhem, že by mohli být zkrátka „posláni domů“.

Asi třetina z těchto vězňů má ale platné povolení k pobytu. Další třetina pak stále nebyla odsouzena. A ze zbývající třetiny by na základě dnešních smluv mohl být do zahraničí přesunutý jen zlomek, popisuje deník Le Soir.

České věznice jsou přeplněné. Zvyšuje to agresivitu trestaných, zjistila studie

V lednu 2024 vysoký úředník Ústředního úřadu pro mezinárodní trestní spolupráci Steven Limbourg uvedl, že jen 255 případů převodu bylo skutečně proveditelných, což jsou méně než dvě procenta celkové vězeňské populace. A mise na Balkáně má spíše prozatím hlavně průzkumný charakter.

Podle zprávy Evropské komise z letošního července ale není problém přeplněných věznic mezi zeměmi EU výjimečný. V roce 2024 se v tomto ohledu dařilo nejhůře Slovensku, kde na 100 míst ve vězení připadalo 134 vězňů. Na Kypru to bylo 132 a ve Francii 124 – Belgie se v žebříčku nacházela až za nimi.

RECENZE: Mršiny i kozlí hlavy. Dobrodružná česká rytírna straší lépe než horor

55 % Premium

Historický dobrodružný žánr přístupný i školákům chybí v našich kinech tak citelně a tak dlouho, že vůči novince Fichtelberg lze uplatnit jistou smířlivost. Navíc jde o celovečerní debut, z kterého...

9. října 2025

