Netradiční betlém, který letos město Brusel umístilo na Grand Place, má podobu látkových siluet bez obličejových rysů. Autorka instalace Victoria-Maria Geyerová vysvětluje, že zvolila univerzální ztvárnění, v němž se může vidět každý návštěvník. Německá designérka, která žije v Bruselu a je praktikující katolička, vysvětluje, že navrhla instalaci v 360 stupních, aby si ji každý mohl prohlédnout ze všech úhlů.
Část veřejnosti však považuje provedení za málo čitelné a klade otázky i ohledně nákladů na realizaci, píše portál The Brussels Times.
Negativní reakce se o víkendu ještě zintenzivnily poté, co neznámý pachatel poškodil figurku Ježíška a odcizil její hlavu. Město následně zavedlo dodatečná bezpečnostní opatření na ochranu instalace.
Není to ale poprvé, co se betlém na Grand Place stal terčem vandalů. V roce 2017 zmizela celá figurka Ježíška a nikdy nebyla nalezena. V roce 2014 byla hlava Ježíška odstraněna aktivisty během politické demonstrace a v roce 2015 byl betlém přes noc poničen.
|
Brusel překonal neslavný belgický rekord. „Hlavní město“ EU nemá vládu už 542 dní
Kontroverze se přesunula i do politického prostoru poté, co George-Louis Bouchez, předseda Reformního hnutí (MR), požadoval nahrazení výstavy. „Tyto postavy bez tváří jsou spíše poctou zombie vyskytujícím se v okolí bruselských nádraží, než že by to byl betlém,“ vyzval občany, aby podepsali petici k odstranění instalace. Podle zástupců hnutí bude příští rok MR požadovat obnovení tradičního betlému na Grand Place.
„Chci se vrátit k pozitivnímu vánočnímu duchu,“ kladl důraz na politiky starosta města Bruselu Philippe Close. „Budeme o tom znovu diskutovat s církevními úřady pro příští rok. Ti již dali najevo, že jsou tomu nakloněni,“ dodal.