Belgie uzná na zasedání OSN jako další stát existenci státu Palestina

Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož je třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.
Palestinci prchají z Dajr Balahu v Pásmu Gazy poté, co izraelská armáda vydala...

Palestinci prchají z Dajr Balahu v Pásmu Gazy poté, co izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci před očekávanými operacemi v oblasti. (20. července 2025) | foto: Abdel Kareem HanaAP

Palestinci, kteří trpí hladem, se shromažďují u výdeje jídla z charitativní...
V Pásmu Gazy při izraelské střelbě zemřelo dalších 73 Palestinců, když čekali...
Palestinci, kteří trpí hladem, se shromažďují u výdeje jídla z charitativní...
Palestinci, kteří trpí hladem, se shromažďují u výdeje jídla z charitativní...
V době pokračujících izraelských operací v Pásmu Gazy, které židovský stát zahájil v reakci na útok teroristického hnutí Hamás před dvěma lety v říjnu, sílí mezinárodní tlak na Izrael ve snaze přimět jej brát ohledy na životy civilistů.

Francie v červenci oznámila, že Stát Palestina uzná na zasedání VS OSN. K podobnému kroku se chystá i Kanada a pokud Izrael nekývne na příměří a další ústupky, tak i Británie.

„Palestina bude Belgií uznána na zasedání OSN!“ napsal ministr na síti X. Doplnil, že Belgie přijme tvrdé sankce proti izraelským představitelům. Humanitární situace v Gaze je podle něho neudržitelná, proto musí Belgie zesílit tlak na izraelský kabinet i na teroristy z Hamásu.

Existenci Palestiny uznávají tři čtvrtiny zemí

Existenci Státu Palestina uznávají zhruba tři čtvrtiny členských zemí OSN, tedy okolo 150 států.

Belgická média psala o tom, že podpora uznání Palestiny vnesla rozkol do široké a pestré vládní koalice, než se nakonec Prévotovi podařilo navzdory původnímu odporu vlámských nacionalistů a dalších pravicových politiků prosadit svůj dlouhodobý postoj.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 63 557 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle agentury AFP považuje za spolehlivá.

