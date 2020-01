Útočník ho desetkrát bodl nožem. Řidič autobusu i tak dokončil jízdu

Podle vyšetřovatelů 58letý řidič autobusu belgické dopravní společnosti De Lijn pokračoval v práci se zraněními, která mohla být smrtelná: „deset ran nožem v oblasti břicha, u krku, v horní části pravé dolní končetiny a na ruce“.



Neznámý pachatel jej přepadl kolem 17. hodiny, když jeho autobus stál na zastávce v městečku Kontich, informovala agentura AFP. Řidič zjistil, že tam dorazil s předstihem oproti jízdnímu řádu, a tak si za volantem dopřál kuřáckou přestávku, přičemž nechal otevřené dveře do kabiny. Do ní následně vtrhnul útočník, vytáhl zbraň a začal bodat, uvedla prokuratura.

Agresor se ihned poté dal na útěk. Napadený muž „nejspíše ve stavu šoku“ zavřel dveře od autobusu a pokračoval v jízdě jako by se nic nestalo. Nejdříve dojel na konečnou stanici v 15 kilometrů vzdáleném Lieru a pak pokračoval do autobusového depa ve Willebroeku. Až tam si prý uvědomil, co se mu přihodilo. Jeho kolegové následně přivolali pomoc.

Podle belgických médií řidič po útoku strávil za volantem ještě asi hodinu. Státní zastupitelstvo v Antverpách incident vyšetřuje jako pokus o vraždu. Řidič dostal tři týdny volna.

„Není momentálně jasné, co se přesně stalo. Není zde žádný náznak toho, kdo by mohl být útočník. Je stále na útěku,“ uvedl Christel Minne z antverpské prokuratury. Vyšetřovatelé prozkoumají autobus kvůli otiskům prstů a dalším důkazním materiálům, vyzpovídají možné svědky a podívají na záznamy bezpečnostních kamer, uvádí server The Brussel Times.