Belgie plány na zavedení nových policejních uniforem oznámila už před dvěma lety a loni oficiálně představila jejich design. Měly nahradit současnou tmavě modrou uniformu s oranžovými prvky, která byla zavedena v roce 2001.
Nové modely měly být pro 45 tisíc belgických policistů celostátně dostupné do konce příštího roku. Projekt, který iniciovala bývalá ministryně vnitra Annelies Verlindenová, se ale začal trhat.
Design uniforem totiž stále nebyl schválen. „Čekáme na upravený návrh, pokud jde o barvy,“ uvedl současný ministr vnitra Quintin v reakci na dotaz, proč zavádění nového designu trvá tak dlouho.
Pilotní verzi uniforem testovalo několik policistů ve Vlámsku i ve Valonsku. Měly tmavě modrou barvu se žlutými prvky a bylo na nich v nizozemštině napsáno „politie“. Fakt, že testovací oděv neobsahoval názvy i ve francouzštině, vyvolal v dvojjazyčné Belgii kritiku.
Někteří policisté údajně zkušební uniformu ani nechtěli nosit. Design uniforem je stejný pro Vlámsko i Valonsko. Nicméně u vlámských policistů se píše „politie“, zatímco u valonských „police“.
Valonský federální poslanec Éric Thiébaut v reakci na problémy s testovacími uniformami poznamenal, že i „vlámští kolegové by spadli ze židlí, kdyby vlámská policie byla vybavena uniformami s nápisem police ve francouzštině“.
Zásadnějším problémem je nicméně fakt, že tmavě modrá a žlutá barva na uniformě jsou podle některých příliš blízké černé a žluté, což jsou barvy vlámské vlajky.
Podle jednoho z policejních mluvčích se i ministr domnívá, že uniforma je „příliš podobná nizozemské policejní uniformě“. Nyní tedy existují snahy udělat uniformy do světlejší modré barvy.
Vlámové žijí spíše na severu a tvoří přes 60 procent z asi 10,5 milionu obyvatel Belgie. Valoni, kterých je kolem 40 procent, obývají jih země. Mezi nimi je dvojjazyčný Brusel, v němž nicméně většinu tvoří francouzsky hovořící Belgičané. Na východě Belgie žije také malá německy hovořící jazyková menšina.
V jednotlivých regionech přitom platí přísná jazyková pravidla. Například na železnici ve Vlámsku musí být všechna hlášení v nizozemštině, to samé platí pro informace na digitálních tabulích uvnitř vlaků.
Jakmile však vlak přejede hranici bruselského regionu, průvodčí mohou „přepnout“ do dvojjazyčných hlášení ve francouzštině a nizozemštině. Ve Valonsku je naopak pro hlášení povolena pouze francouzština.