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Palestinští studenti získali belgické stipendium. Z Gazy se ale nemohou dostat

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  17:33
Palestinská studentka Hala Al-Sheikh získala stipendium k pokračování ve studiu...

Palestinská studentka Hala Al-Sheikh získala stipendium k pokračování ve studiu v Irsku, ale dosud se jí nepodařilo vycestovat z pásma Gazy. (11. května 2026) | foto: ČTK

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Belgie udělila stipendia palestinským studentům a výzkumníkům z Pásma Gazy. Ti ale nemají možnost, jak se z oblasti do Evropy dostat. Evakuace studentů z Pásma Gazy se totiž zastavily. Mohou za to neshody v koaliční vládě belgického premiéra Barta De Wevera.

Palestinci v současné době nemohou volně cestovat do Gazy ani z ní, všechny hraniční přechody s Izraelem střeží izraelská armáda. Třetí země nicméně může požádat o evakuaci studentů a výzkumných pracovníků. Státy jako Itálie a Británie již zavedly systémy, které palestinským studentům pomáhají získat studijní místa v zahraničí, píše Politico.

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Zatímco žadatelé o stipendia z Gazy obdrželi v červnu nabídky k zahájení studia letos na podzim na některých nejlepších belgických univerzitách, včetně institutu tropické medicíny, univerzity v Hasseltu a univerzity v Antverpách, belgické evakuace z Gazy se pod koaliční vládou vedenou vlámským politikem Bartem De Weverem zastavily, uvádí list.

Podle něj se tak ukazuje, že i propalestinský postoj, který Belgie zastává, má své limity. „Evakuace jsou v kompetenci ministerstva zahraničí, ale je pravda, že ve vládě v této věci v současné době nepanuje konsenzus,“ uvedla mluvčí belgické ministryně pro imigraci.

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Anne Weyemberghová, prorektorka bruselské univerzity ULB, která by měla přijmout dva studenty a tři výzkumníky, uvedla, že pokud ostatní země EU dokázaly zorganizovat evakuaci, měla by to zvládnout i Belgie. „Některé strany ve vládní koalici jsou extrémně neochotné, pokud jde o migraci,“ dodala.

Weyemberghová spolu s dalšími devíti vedoucími představiteli belgických univerzit podle Politico podpořila v červenci dopis právě od stipendistů adresovaný premiéru De Weverovi a ministru zahraničí Maximu Prévotovi; stipendisté v listu naléhali na belgickou vládu, aby pomohla zorganizovat jejich bezpečný odjezd z Gazy.

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