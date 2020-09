Pověst nelhala. V Belgii našli ve fontáně srdce starosty z 19. století

O pozoruhodném příběhu informoval server BBC.



Městská legenda pojednávající o srdci prvního starosty tak znovu ožila a zároveň se po téměř 200 letech i potvrdila.

„Schránka byla nalezena v horní části fontány, poblíž busty Pierra Davida, za jedním z kamenů, které se přemisťovaly během restaurování,“ uvedl zástupce města Maxime Degey. Srdce v prakticky neporušeném stavu našli koncem srpna místní dělníci.

Občané města chtěli svého zesnulého starostu uctít, a proto krátce po jeho smrti v roce 1839 se souhlasem rodiny nechali chirurgicky vyjmout jeho srdce, které plánovali umístit do chystaného památníku. Shromáždit prostředky na jeho stavbu však trvalo několik desetiletí a celý proces provázely rovněž hádky o to, jak by měl pomník vypadat.

Nakonec po 44 letech vznikla na počest politika na náměstí Place Verte fontána s jeho jménem. Právě tehdy byla dovnitř umístěna nádoba se srdcem.

Nádoba je nyní vystavena v tamním muzeu výtvarných umění.