Požár v Belgii už spálil skoro 3 000 hektarů, pomohou i vrtulníky z Česka

Více než 250 hasičů, policistů či vojáků se od pátku střídá ve snaze dostat pod kontrolu požár v oblasti Fagnes nedaleko německých hranic, kterou zahalila hustá oblaka kouře, místy nažloutlá. To přimělo úřady k evakuaci obyvatel dvou vesnic v blízkosti plamenů.
Situace je podle úřadů nadále složitá a i když zatím nebyl zasažen žádný obytný dům, oheň není pod kontrolou. V neděli nadále hořelo několik ohnisek požáru, přičemž vítr pravidelně měnil směr. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa, kterým pomáhají hasičské vozy nové generace.
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Zásah jim však komplikuje velmi členitý terén, kvůli němuž jednotky nemohou hasit oheň všude z krátké vzdálenosti. Nedaří se jim ani dostat se do první oblasti, která shořela, což znamená, že příčina požáru je stále neznámá.
Úřady nechaly v sobotu odpoledne evakuovat asi 600 obyvatel z vesnic Waimes a Bütgenbach, když se změnil směr větru a kouř se rozšířil po celé oblasti. Turistům úřady doporučily, aby oblast opustili. Pro evakuované byla otevřena blízká tělocvična. Nedaleké německé město Monschau v noci varovalo, že požár se nachází asi tři kilometry od hranic, proto doporučilo obyvatelům tří okrajových čtvrtí v blízkosti hranic, aby oblast dočasně opustili.
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Belgie v hašení spoléhá na vlastní letadla a ve velké míře i na letecké posily z jiných evropských zemí. Ráno se nad jezerem nedaleko Fagnes střídalo několik vrtulníků jak belgické policie, tak i z Nizozemska.
Díky evropskému mechanismu civilní ochrany, který Brusel aktivoval v sobotu, by měly být postupně nasazeny další vrtulníky například z České republiky či hasičské letouny ze Švédska. Eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová zmínila možnou leteckou posilu z Norska a Německa.
„Od pátku sužují Hautes Fagnes požáry. Rád bych ocenil vynikající práci všech týmů nasazených v terénu, které přijely ze všech koutů země, aby bojovaly s plameny. Děkuji také našim evropským partnerům za pomoc, kterou nám poskytují,“ napsal na síti X belgický premiér Bart De Wever. Úřady také ocenily zemědělce, z nichž mnozí v oblasti nabídli své cisterny na pomoc hasičům.
Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Klimatické změny způsobené člověkem podle vědců zvyšují výskyt povětrnostních podmínek, které umožňují lesním požárům šířit se rychleji a hořet déle.