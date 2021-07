Vrtulníky tahají lidi z domů, hasiči uvázli ve vodě. Povodně smetly Belgii

„Je to dost špatné. Teď už je sice po všem, ale cesty pořád nejsou sjízdné. Čtrnáct lidí zemřelo a nejméně čtyři se pohřešují. Většina mrtvých byli lidé, které odnesl proud,“ říká pro iDNES.cz Belgičan Antoine Lecat.

Pochází z valonského města Beauvechain, které podle jeho slov ještě patří k těm šťastnějším. „Jsou tu zaplavené sklepy a silnice, ale nikdo nezemřel. Právě teď vrtulníky vytahují lidi z domů. Voda postupně opadává,“ popisuje s tím, že jeho dům na rozdíl od sousedů vyvázl s minimem škod.

„Včera pět hasičů v Lutychu spadlo do vody, když se snažili zachránit nějaké lidi, a tři tam museli zůstat celé hodiny spolu s těmi, které zachraňovali. Zasáhlo mě, co říkali v rádiu: ‚Nepláčeme, je tu až moc práce a vody, do které by naše slzy padaly,‘“ dodává.



Belgická média k záplavám v Belgii nyní uvádějí nejméně třiadvacet mrtvých. Valonský premiér Elio Di Rupo rozhlasu řekl, že se obává, že počet obětí dále poroste. „Ve čtvrtek večer byly ještě stovky lidí uvězněny ve svých domech,“ řekl Di Rupo. Právě frankofonní Valonsko v jižní části Belgie bouře zasáhly obzvlášť silně.

Podle belgické policie je kromě cest mimo provoz také většina železničních tratí ve Valonsku. Více než 41 tisíc lidí v regionu je bez elektrického proudu, uvádí list Le Soir. Pod vodou jsou podle společnosti stovky trafostanic.

Armáda vyslala do čtyř z deseti belgických provincií vojáky, aby pomohli se záchrannými pracemi a při evakuacích. Obyvatelům známého lázeňského města Spa jsou k dispozici stany. Město je pod vodou od středy.

Belgické úřady ve čtvrtek vyzvaly obyvatele Lutychu, aby se evakuovali, pokud žijí v blízkosti řeky Mázy, jejíž hladina stále stoupala. Z téhož důvodu mělo své domovy opustit i 10 tisíc lidí v nizozemském Maastrichtu.

V obci Valkenburg, která leží v Nizozemsku poblíž belgických a německých hranic, voda zaplavila centrum a zničila nejméně jeden most. Několik domovů pro seniory museli evakuovat. Postiženou obec ve čtvrtek navštívil i král Willem-Alexander s manželkou.

Celkový počet obětí mohutných bouřek doprovázených záplavami v západní Evropě už přesáhl sto. Nejpostiženější zemí je Německo, kde úřady hlásí už 103 obětí. Bouřky a záplavy zasáhly také Lucembursko nebo Švýcarsko.