Belgie má po měsících vyjednávání novou vládu, složila přísahu před králem

Nový belgický premiér Bart De Wever Lídr vlámské národní pravice Bart De Wever stál téměř jednadvacet let v čele strany Nová vlámská aliance (N-VA). Z okrajové strany s jedním poslancem ji proměnil v jednu z nejsilnějších politických sil v zemi, čtyřikrát za sebou vyhrála parlamentní volby, naposledy loni v červnu. V této době se De Wever stal také jedním z nejpopulárnějších politiků v Belgii.

Po loňském vítězství ho belgický král Philippe na začátku července pověřil sestavením vlády poté, co se pět stran dohodlo na vytvoření koaliční vlády. V srpnu ale jednání zkrachovala. Král si následně vybral valonského centristu Maxima Prévota z Angažovaných jako prostředníka, kterému se podařilo rozhovory loni v září obnovit, takže De Wever mohl v sestavování koalice pokračovat. Po necelých osmi měsících od voleb se strany v pátek 31. ledna dohodly na vládní koalici.

Poprvé v dějinách tak belgickou vládu povede Nová vlámská aliance, označovaná za nacionalistickou a protiimigrační. Strana se již v letech 2014 až 2018 podílela na vládě, neměla ale post premiéra. N-VA žádá co největší autonomii pro Vlámsko i Valonsko, De Wever stojí v jejím čele od roku 2004.

Za svého působení v čele Antverp, druhého největšího města Belgie a důležitého přístavu, které vedl od roku 2013, proslul De Wever rázným přístupem k boji proti zločinu. V minulých letech vyhlásil otevřený boj drogovým gangům pašujícím kokain do Evropy, které činí z některých čtvrtí tohoto města nejnebezpečnější místo v zemi. V rámci tohoto boje zmínil i možné nasazení armády, to ale belgické úřady zatím odmítly.

Bart De Wever se narodil 21. prosince 1970 v Mortselu a vyrůstal v Kontichu, kde jeho rodiče vlastnili malý supermarket. Jeho dědeček byl tajemníkem krajně pravicové strany Vlámská národní unie, která vládla ve Vlámsku za nacistické okupace během 2. světové války. De Wever ale tvrdí, že tato strana s nacisty nespolupracovala.

Studoval právo na Antverpské univerzitě a historii na Katolické univerzitě tamtéž. Vstoupil do strany Vlámská jednota (Volksunie), ve které byl i jeho otec, za niž ho zvolili radním jednoho z předměstí Antverp. V roce 2004 stál u zrodu Nové vlámské aliance (N-VA). V letech 2004 až 2007 a znovu 2019 až 2024 zasedal ve vlámském parlamentu, v belgickém federálním pak ve třech obdobích, naposledy od loňského července.

De Wever v minulosti vyvolal několik kontroverzí. V roce 1996 se například setkal s Jeanem-Mariem Le Penem, tehdejším předsedou francouzské krajně pravicové Národní fronty. V říjnu 2007 De Wever kritizoval tehdejšího antverpského starostu za omluvu vůči Židům, kteří byli z tohoto města deportování za 2. světové války. Podle De Wevera byli tehdy zástupci města ve velmi obtížné situaci a je proto „nepříliš statečné je nyní stigmatizovat“. Výrok vyvolal velký rozruch a De Wever se posléze za svá slova omluvil.

Jeho úsilí o osamostatnění Vlámska mu v minulosti vyneslo několik výhrůžek zabitím.

De Wever je ženatý s Holanďankou Veerle Heggeovou, mají čtyři děti. Mluví francouzsky, anglicky a německy.