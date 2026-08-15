Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli mohutnému lesnímu požáru na východě země, který dosud spálil přes 1600 hektarů půdy a vyžádal si evakuaci několika obcí. Eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová přislíbila unijní podporu, pomoc podle ní také poskytne Česko a další dva státy.
Lesní požár v oblasti Hautes Fagnes (anglicky High Fens), největší belgické přírodní rezervaci, zuří od pátku a bojují s ním hasiči, zemědělci i vojáci. V Eupenu, městě ve východobelgické provincii Lutych, se obloha postupně zbarvila do žluta a v dálce byly vidět sloupy kouře. Požár ještě není pod kontrolou a situace „do značné míry závisí na leteckých prostředcích“, uvedly belgické úřady.
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Kancelář guvernéra provincie Lutych Hervého Jamara odpoledne vyzvala obyvatele částí vesnic Küchelscheid a Leykaul, aby kvůli měnícímu se směru větru a kouři opustili své domovy. Turistům pobývajícím v této oblasti také doporučila, aby odjeli. V regionu byl rovněž evakuován dětský letní tábor, zatímco na případnou evakuaci se má připravit vesnice Sourbrodt s přibližně 500 obyvateli.
Oheň do sobotního odpoledne spálil nejméně 1600 hektarů, jak uvedla místní média s odvoláním na guvernéra. Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS by se tak jednalo o největší požár v historii Belgie, který už překonal ten z roku 2011, kdy shořelo bezmála 1400 hektarů porostů.
Belgie aktivovala evropský mechanismus civilní ochrany, který jí umožňuje požádat o personální a materiální posily z celého kontinentu. Lahbibová pověřená koordinací tohoto mechanismu uvedla, že k dispozici je jeden vrtulník z Česka, dvě letadla pro hašení požárů ze Švédska a dva vrtulníky z Nizozemska.
Mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná řekla, že Belgie požádala o pomoc a čeští hasiči jí vyhověli. Nyní se čeká na souhlas a podklady od belgické strany. „Jsme v pohotovosti,“ uvedla.
Na německé straně se hasičům daří
Německým hasičům se nicméně daří získávat kontrolu nad požárem, který zachvátil už stovky hektarů lesa u obce Hürtgenwald ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, který vypukl jen asi 20 kilometrů ve vzdálenosti od mohutného požáru na belgické straně hranice tvořené rašeliništi či vřesovišti. Hasiči ovšem vyčkávají, zda ve větru největší požár v historii tohoto německého regionu znovu nezesílí.
Požár v pohoří Eifel na německých hranicích s Belgií vypukl ve čtvrtek odpoledne. Plameny zasáhly na 300 hektarů lesa a na 2000 lidí muselo být evakuováno. Agentura DPA uvedla, že se požár rozšířil na plochu odpovídající 420 fotbalovým hřištím.
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Mluvčí místních hasičů Peter Berndgen dříve během soboty uvedl, že zásah u Hürtgenwaldu je zatím úspěšný a plameny se daří dostávat pod kontrolu. Časně večer už se na hašení nepodílely vrtulníky, podle mluvčí okresu Düren, v němž Hürtgenwald leží, jich nebylo potřeba. Kdy se budou moci lidé začít vracet domů, není jasné, záchranáři vyčkávají, zda silný vítr plameny znovu nerozdmýchá. Na zásahu se podílelo 1400 záchranářů z různých složek, zapojila se i armáda.
V Německu mají být obyvatelé některých usedlostí na pozoru a připravit na možnou evakuaci. Další požár vypukl v okrese Mayen-Koblenz v německé spolkové zemi Porýní-Falc. Shořelo tam zhruba 50 hektarů, uvedl mluvčí okresu. Několik domů bylo evakuováno a lehce zraněno bylo sedm hasičů.
Evropské země včetně Belgie a Německa zažily tento týden už pátou letní vlnu veder, což přispělo k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Klimatické změny způsobené člověkem podle vědců zvyšují výskyt povětrnostních podmínek, které umožňují lesním požárům šířit se rychleji a hořet déle než v minulosti.