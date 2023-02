Pořídili si luxusní byty u majáku, vadí jim jeho světlo. Starousedlíci zuří

Co bylo dřív? Maják, nebo luxusní byty? Takovou otázkou argumentují rozzlobení obyvatelé belgického přístavního města Ostende, kteří bojují za opětovné rozsvícení historického majáku Lange Nelle. Jejich sousedům, kteří se nastěhovali do nově vystavěných bytů totiž vadilo, že jim světlo svítilo až do ložnice. Úřady proto maják směrem do vnitrozemí zatemnily.