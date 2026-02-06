Mohlo to skončit tragédií. Pilot v Bruselu omylem zahájil start z pojezdové dráhy

Incident se týkal spoje společnosti Scandinavian Airlines (SAS) s plánovaným odletem ve 21:54. Stroj typu Airbus A320neo zrychlil na pojezdové dráze, která ale slouží pouze k pojíždění letadel mezi terminálem a vzletovými a přistávacími drahami. Posádce se nakonec podařilo stroj bezpečně zastavit před tím, než vzletěl.
Na místo dorazili záchranáři s letištními hasiči, belgickou policií i psychology. Evakuace cestujících trvala několik hodin, protože letoun zastavil v místě nedaleko zásobníků pohonných hmot, kde nebyly k dispozici schody. Jelikož pasažéři poté nemohli odletět do Kodaně, aerolinky SAS jim zajistily ubytování a následné náhradní lety.
Přesná příčina incidentu, který nenarušil ostatní provoz na letišti, zatím není známá a úřady ji budou vyšetřovat. Letecký expert Luc De Wilde uvedl, že první náznaky ukazují na pilotovu chybu, což ale bude muset potvrdit vyšetřování.