Mohlo to skončit tragédií. Pilot v Bruselu omylem zahájil start z pojezdové dráhy

Autor: ,
  16:36
Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla evakuovat, nikdo neutrpěl zranění. Letoun původně mířící do Kodaně se posádce podařilo včas zastavit. Letecký expert Luc De Wilde v rozhovoru se stanicí VRT incident označil za velmi neobvyklý, mohl mít podle něj tragické následky.

Letiště v Bruselu | foto: Shutterstock

Incident se týkal spoje společnosti Scandinavian Airlines (SAS) s plánovaným odletem ve 21:54. Stroj typu Airbus A320neo zrychlil na pojezdové dráze, která ale slouží pouze k pojíždění letadel mezi terminálem a vzletovými a přistávacími drahami. Posádce se nakonec podařilo stroj bezpečně zastavit před tím, než vzletěl.

Na místo dorazili záchranáři s letištními hasiči, belgickou policií i psychology. Evakuace cestujících trvala několik hodin, protože letoun zastavil v místě nedaleko zásobníků pohonných hmot, kde nebyly k dispozici schody. Jelikož pasažéři poté nemohli odletět do Kodaně, aerolinky SAS jim zajistily ubytování a následné náhradní lety.

Bizarní, reagoval Ryanair na dvojnásobné daně. Ruší spoje z obou bruselských letišť

Přesná příčina incidentu, který nenarušil ostatní provoz na letišti, zatím není známá a úřady ji budou vyšetřovat. Letecký expert Luc De Wilde uvedl, že první náznaky ukazují na pilotovu chybu, což ale bude muset potvrdit vyšetřování.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

USA vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili Írán

Íránská a americká vlajka

Spojené státy v pátek vyzvaly své občany v Íránu, aby raději co nejdříve opustili zemi kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci. Výzvu zveřejnilo na webu americké velvyslanectví v Teheránu s tím, že...

6. února 2026  16:57

OBRAZEM: Nerušit! Tady spí netopýři. Jejich sčítači stráví v jeskyních celé dny

Jeskyně v Moravském krasu

Jeskyně Moravského krasu slouží jako zimoviště zhruba 10 tisícům netopýrů. V lednu a únoru je odborníci a vědci počítají a sledují změny oproti předchozím rokům. Na konci prvního únorového týdne se...

6. února 2026  16:53

Meloniová mluvila s Vancem o hodnotách. V Miláně se zatím demonstrovalo proti ICE

Americký viceprezident J. D. Vance se během své návštěvy zimních olympijských...

Italská premiérka Giorgia Meloniová a americký viceprezident J. D. Vance při setkání před zahájením olympijských her v severní Itálii mluvili o společných hodnotách. V Miláně, kde se v pátek koná...

6. února 2026  16:45

Mohlo to skončit tragédií. Pilot v Bruselu omylem zahájil start z pojezdové dráhy

Letiště v Bruselu

Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla...

6. února 2026  16:36

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  16:34

Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku

Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí

Po útoku granátem v kosmetickém salónu v Grenoblu je podle agentury AFP nejméně šest lehce zraněných. Pachatelé jsou na útěku, jejich motiv není znám.

6. února 2026  16:31

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev (14. června 2023)

Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Generálporučík je v nemocnici, podle zdrojů z ruských...

6. února 2026  9:10,  aktualizováno  16:29

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 16:21

Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Premium
Život podle televize

Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....

5. února 2026,  aktualizováno  6. 2. 16:08

Rusko stupňovalo útoky až do vypnutí Starlinku, hlásí estonská rozvědka

Ukrajinský voják připravuje připojení terminálu Starlink

Rusové válčí s Ukrajinou už déle než Sovětský svaz proti nacistickému Německu v druhé světové válce. Přes 200 útoků na ukrajinské pozice denně a dohromady přes tisíc dronů a raket mířících na...

6. února 2026  16:07

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data

Nejvýše položený krušnohorský skiareál na Klínovci

Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...

6. února 2026

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice

Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.