Cesta k usmíření. Belgický král v Kongu slíbil, že mu vrátí ukradené umění

Belgický král masku národa Suku nabídl konžskému národnímu muzeu jako zápůjčku na dobu neurčitou. Artefakt byl po desetiletí majetkem belgického Královského muzea pro střední Afriku.

„Jsem zde, abych vám vrátil toto výjimečné dílo, aby ho Konžané mohli obdivovat. Je to symbolický začátek posílení kulturní spolupráce mezi Belgií a Kongem,“ řekl Philippe ve středečním projevu po boku konžského prezidenta Felixe Tshisekediho.

V doprovodu své manželky, královny Mathilde a členů belgické vlády přiletěl v úterý odpoledne na pozvání konžského prezidenta na oficiální šestidenní návštěvu. Král musel cestu dvakrát odložit kvůli covidové pandemii a vypuknutí války na Ukrajině. Jeho návštěva je prvním návratem královské rodiny do této země od roku 2010, kdy Kongo navštívil jeho otec Albert II.

Cesta má tedy velký symbolický význam, podotkla agentura Reuters. Středeční program v Kinshase je navíc plný připomínek koloniální minulosti a usmíření mezi Belgií a Kongem. Před dvěma lety, u příležitosti šedesátého výročí nezávislosti Konžské demokratické republiky, Philippe poprvé vyjádřil nejhlubší lítost v dopise konžskému prezidentovi nad tím, jaké utrpení belgická kolonizace přinesla.

Stal se tak vůbec prvním belgickým představitelem, který tuto skutečnost uznal. Litoval násilností a krutosti spáchaných v době, kdy jeho předek Leopold II. učinil Kongo svým osobním majetkem (1885 až 1908). Kongo v této době zažilo brutální vykořisťování a vinou Evropanů zahynuly miliony domorodých obyvatel.

Do nedávné doby byly vztahy mezi Bruselem a Kinshasou složité. Chladné diplomatické poměry panovaly například na konci prezidentství Josepha Kabily (2001 až 2018), který byl kritizován za to, že zůstal u moci i po svém druhém funkčním období. Zlepšily se až po nástupu Tshisekediho do úřadu.

V Belgii navíc zintenzivnila veřejná debata o koloniální minulosti v roce 2020 v souvislosti s hnutím Black Lives Matter, které souviselo s vraždou Afroameričana George Floyda v USA. Po rozhořčených demonstracích několik měst odstranilo sochy Leopolda II. a parlament zřídil zvláštní komisi, která má tuto minulost v zemi objasnit.