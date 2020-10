Ráno tak, večer jinak. V Belgii se dohadují o podobě opatření

Belgičané kritizují nejen to, že se opatření mění ve velmi krátkém časovém sledu, ale také že platí v různých částech země odlišné restrikce. Zatímco někde se opatření zdají mnohým příliš mírná, jinde se výrazně zpřísňují. Takovým regionem je například Valonsko.

„V zásadě si nemyslím, že je neobvyklé nebo nepochopitelné, že v určitých částech území můžeme mít různá opatření v závislosti na závažnosti situace. Situace je v celé Belgii znepokojující, ale o to více v Bruselu a ve Valonsku, takže je normální tam zavádět přísnější a přísnější opatření,“ řekl náměstek premiéra a ministr financí Pierre-Yves Dermagne pro belgickou televizi RTFB.

Dodal, že by bylo lepší vést komunikaci společně, kvůli komplikovanému rozdělení Belgie to je však náročné. „Musíme se poučit, a to jak při řešení krize, tak při komunikaci opatření, tak z dlouhodobého hlediska,“ dodal.

Lidé často kritizují roztříštěnost a nejasnost ve vyhlašovaných opatřeních. Valonsko-bruselská federace v pátek ráno oznámila, že se studenti budou moci účastnit přednášek, krátce na to však limitovala počet lidí, kteří tam budou moci být.

Nejdříve bylo oznámeno, že mladí lidé do 18 let věku se budou moci věnovat amatérskému sportu, pouze o pár hodin později byla věková hranice snížena na 12 let věku.

Jarní vlnu epidemie Belgie zvládla díky přísným restrikcím, společností se navíc nesla vlna solidarity a starost o zdraví. Dnes, kdy počet nakažených v druhé vlně strmě stoupá, jsou politická rozhodnutí v porovnání s jarem zmatenější a opatření mírnější.

Odpor k vládním opatřením

Ve společnosti se navíc projevuje odpor k některým opatřením, lidé kritizují, že jim berou svobodu. Podle Pierra je to způsobeno tím, že zatímco během první vlny epidemie šlo lidem převážně o zdraví, dnes se zajímají dopady na školství, ekonomiku či duševní zdraví.



Po České republice má přibližně stejně velká Belgie druhou nejvyšší míru nákazy na obyvatele v Evropě, za poslední týden 1 013 nových případů covid-19 na 100 tisíc obyvatel.



V úterý Belgie zaznamenala zatím nejvyšší denní nárůst, když počet nakažených čítal 15 432 lidí. Informaci sdělil v sobotu zdravotnický úřad Sciensano, který zveřejňuje denní bilance infikovaných s několikadenním zpožděním.

Dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených pocházel z neděle, kdy mělo podle Sciensano pozitivní test 12 969 lidí. Mezi 14. a 20. říjnem registrovali v Belgii v průměru 11 201 případů nákazy denně.

V Belgii nově platí zákaz amatérských sportovních soutěží. Vláda také snížila počet studentů, kteří smí být v přednáškových sálech. Děti smí nově za sportem doprovázet jen jeden rodič, informovala belgická média po tiskové konferenci vlády. Opatření budou platit minimálně do 19. listopadu.