Belgický ministr obrany Theo Francken zkritizoval německého kanceláře Friedricha Merze a další evropské lídry, že příliš mluví o jaderném odstrašování, a vyzval je, ať „drží jazyk za zuby“. Na základě Merzova vyjádření též soudí, že projekt evropského letounu šesté generace FCAS je mrtvý.
Belgický ministr obrany Theo Francken (13. února 2026)

Belgický ministr obrany Theo Francken (13. února 2026) | foto: ČTK

„Pokud jde o jaderné odstrašování, opravdu nechápu, proč evropští lídři tolik mluví. Není to moudré. Prosím, držte jazyk za zuby,“ napsal ministr na síti X.

Reagoval na vystoupení Merze v podcastu Machtwechsel. Kancléř v něm vyloučil vývoj německého jaderného odstrašujícího prostředku. Dodal nicméně, že německé stíhací letouny by potenciálně mohly nést francouzské a britské jaderné zbraně.

Merz naznačil, že projekt FCAS je mrtvý

Merz se v rozhovoru vyjádřil také ke snaze o vznik evropského bojového letounu šesté generace, na němž se podílejí francouzská společnost Dassault Aviation, Airbus a španělská firma Indra. Naznačil, že Německo už na projektu takzvaného systému vzdušného boje budoucnosti FCAS s Francií nebude dále spolupracovat.

„Francouzi potřebují – v příští generaci stíhacích letounů – letadlo schopné nést jaderné zbraně a operovat z letadlové lodi,“ vysvětlil Merz. „To není to, co v současné době potřebujeme v německé armádě.“

Belgie zvažovala, že se k projektu připojí. „Podle německého kancléře je projekt FCAS mrtvý,“ interpretuje Merzova slova Francken. „Francouzsko-německý stíhací letoun šesté generace nebude. Belgie byla v programu pozorovatelem. Přehodnotíme naše stanovisko,“ dodal ministr.

Pokud dojde k oficiálnímu ukončení projektu, bude to pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona značná potupa. Dohodu o přípravě FCAS uzavřel v roce 2019 s tehdejší německou kancléřkou Angelou Merkelovou a za touto vizí stále stojí.

Podle portálu The Economist se však projektu stává osudnou nefunkční spolupráce mezi firmami, která v minulosti zmařila několik evropských obranných iniciativ. Program paralyzovaly vleklé průmyslové spory mezi společnostmi Dassault Aviation a Airbus ohledně kompetencí, technologií a rozdělení práce.

FCAS tak ukazuje na obtíže, s nimiž se evropští politici potýkají při prosazování své představy soběstačné evropské obrany, jež by byla méně závislá na USA a zároveň schopná čelit ruské hrozbě.

