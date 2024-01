Povstání farmářů otřásá Evropou. V Belgii chtějí zablokovat důležitý přístav

Protestující plánují zablokovat přístup do severomořského přístavu, druhého největšího v zemi, nejméně na 36 hodin od 14:00 SEČ, uvedl list De Tijd s odvoláním na organizátory a policii. Dodal, že blokáda by mohla trvat až do středečního večera.

„Policie obdržela informace o akci v přístavu Zeebrugge,“ uvedl mluvčí přístavní správy. Dodal, že není jasné, co bude akce obnášet.

Podle státní televize RTBF narušili zemědělci v úterý ráno provoz také v blízkosti nizozemských hranic na dálnici E19, kde kolona traktorů směřovala k přístavnímu městu Antverpy.

Belgičtí zemědělci v pondělí zablokovali dálnice na jihu Belgie a zaparkovali traktory poblíž budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Belgický premiér Alexander De Croo se má v úterý setkat se sdruženími zemědělců.

Belgické protestní hnutí podpořily podobné akce ve Francii. Tam blokáda strategických tras v okolí Paříže a na dalších místech země. Francouzští zemědělci protestní akcí zvyšují tlak na vládu Emmanuela Macrona, která slibuje oznámení nových opatření na zažehnání této krize.

Zemědělci blokují od pondělí svými traktory osm dálničních tras v okolí hlavního města, a to pod dohledem masově mobilizovaných policejních sil.

Navzdory výhrůžkám odborů k ohlášenému „obléhání“ Paříže zatím nedošlo a letiště v pařížském regionu ani největší trh s čerstvými produkty na světě Rungis, který zásobuje pařížský region, nejsou zablokovány. Konvoj asi 200 traktorů z jihu země se však v úterý ráno opět vydal směrem k tomuto trhu, který hodlá na výzvu organizace Coordination rurale odpoledne obsadit.

Francouzští farmáři protestují od minulého týdne a neuklidnily je ani ústupky, které ohlásil v pátek premiér Gabriel Attal. Francouzská vláda se například vzdala plánu na zvýšení daně na naftu pro zemědělské účely. Další opatření na pomoc farmářům vláda pravděpodobně oznámí v úterý.

„Konvoje přijíždějí ze všech stran, je to šílené,“ řekl spolupředseda svazu zemědělců Coordination rurale José Perez. „To, co zažíváme, je opravdu velmi silné. Lidé jsou s námi a během cesty jsme se mohli přesvědčit, že Francouzi své zemědělce milují,“ dodal.

Celkem se toto hnutí zemědělců, které rok po rozsáhlé mobilizaci proti zvyšování věku odchodu do důchodu hrozí přerůst v novou sociální krizi, dotklo více než čtvrtiny francouzských departementů.

Marcon se kvůli situaci v pondělí mimořádně sešel s ministry. Ve čtvrtek o ní bude jednat v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jednání, které se uskuteční na okraj mimořádného summitu EU k unijnímu rozpočtu, se bude týkat hlavně vyjednávané obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým blokem Mercosur, vyčleňování půdy na úhor a dovozu zemědělských produktů do unie z Ukrajiny. Macron podle svého kabinetu trvá na tom, že uzavřít dohodu s Mercosurem je v dané situaci nemožné.

Šéfové hlavních francouzských zemědělských svazů tvrdí, že dosavadní kroky nejsou dostačující. Chtějí například rovné podmínky pro levné produkty dovážené z Ukrajiny či zemí Mercosur. Kritizují i požadavky spojené s přechodem EU k ekologičtějšímu zemědělství.