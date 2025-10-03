V Belgii přeletěly drony nad vojenskou základnou, úřady zahájily vyšetřování

  17:02
Belgické ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování přeletu několika dronů nad vojenskou základnou v Elsenbornu, která leží nedaleko hranic s Německem. Drony nad základnou přeletěly v noci na pátek.
Vojáci a vojačky NATO na vojenské základnoě v belgickém Elsenbornu (18. října 2022) | foto: Profimedia.cz

„Je to první případ tohoto druhu, o kterém víme,“ uvedla v pátek mluvčí ministerstva obrany. Nad vojenskou základnou přeletěl neupřesněný počet dronů, které poté odletěly směrem k Německu, dodala.

Kancelář ministra obrany Thea Franckena belgické televizní stanici VRT NWS potvrdila, že ministerstvo zahájilo vyšetřování.

Už to dělat nebudu, řekl Putin o dronech létajících nad Dánskem

Ve čtvrtek večer byly drony spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů. V minulých dnech drony podobným způsobem přelétaly nad civilní i vojenskou infrastrukturou také v Dánsku.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran

