Přestřelky v Bruselu, násilnosti už i na venkově. Belgie čelí sílícímu zločinu

V Bruselu je střelba mezi soupeřícími drogovými gangy slyšet stále častěji i za bílého dne. Od neděle se odehrálo několik přestřelek, z nichž si odnesli zranění tři lidé. Ve čtvrti Saint-Gilles, jež se nachází nedaleko centra města hostícího hlavní instituce EU, pak policisté ve středu našli mrtvého muže s kriminálním záznamem, jenž v zemi pobýval nelegálně.

Jen několik málo hodin po střelbě a policejním vyšetřování se drogoví dealeři – k rozhořčení mnoha místních – do chudé oblasti vrátili, přiznal starosta čtvrti Jean Spinette. „Dealeři byli zpátky během okamžiku. Mají pocit naprosté beztrestnosti. Pocit, že jsou v bezpečí před vším. Policii se vysmívají,“ prohlásil podle agentury AP.

„Stojíme proti organizacím podobným mafii,“ zdůraznil Spinette. „Včera se ještě jednalo o zastrašování, dnes to připomíná spíše popravu,“ řekl k zabitému muži.

V roce 2023 násilí související s drogami vedlo v Bruselu k smrti sedmi lidí. Dalších 131 bylo zraněno, cituje policejní statistiky deník Le Soir.

Policisté v belgické metropoli zatknou někoho kvůli drogám skoro každý den a noviny jsou plné příběhů krádeží, rvaček a obtěžování turistů, uvádí AP. Mnozí obyvatelé toho mají dost.

„Během čtyř, pěti měsíců se to opravdu zhoršilo,“ prozradil nejmenovaný podnikatel, jenž má obchod v blízkosti bruselského jižního nádraží (Midi). „Nedávno si nějaký muž píchal poblíž mého obchodu injekci. Do obchodu často chodí další chlapík se zakrváceným obličejem. A spousta majitelů tu má rozbité výlohy. Je to neúnosné.“

Sužovaný venkov

Násilnosti ve městech poutají značnou pozornost médií. Stoupající úroveň násilností je ovšem podle studie Vlámského mírového institutu stále naléhavějším problémem napříč zemí, včetně venkova.

Podle výzkumnice Annelies Pauwelsové mají venkovské oblasti značnou nevýhodu v podfinancovanosti a menším počtu policejních složek. V boji se zločinem jsou tak často závislé na ad hoc kooperaci založené na osobních kontaktech.

„Vypořádání se s násilnými gangy vyžaduje specifické znalosti a technologie, které jsou však často dostupné pouze ve větších policejních zónách,“ podotýká Pauwelsová. „Malé nebo venkovské oblasti by měly být schopné provádět hlídky online nebo použít drony, pokud je to nezbytné.“

Výzkumnice na základě rozhovorů s policejními činiteli a svědky zjistila, že v posledních pěti letech vzrostly násilnosti v padesáti policejních zónách. V 25 zónách zaznamenali vzrůstající počet násilných činů páchaných mladými lidmi, kteří též ve větší míře využívají zbraně.

Jejich hlavním terčem bývají zaměstnanci veřejné služby, jako jsou policisté, záchranáři, ale i řidiči autobusů. S útoky proti těmto lidem se setkalo sedmdesát sedm procent policejních zón.

Vláda organizovaného zločinu nad sídlištěm

V Belgii je též na vzestupu organizovaný zločin, jenž má specifické místní charakteristiky. Přístav Antverpy je branou do Evropy pro latinskoamerické kartely. V Bruselu a dalších belgických městech je ale zvláště silná přítomnost kriminálníků z Albánie a francouzského města Marseille.

Podle belgických novin Het Laatste Nieuws ovládly na Marseille napojené kriminální skupiny, včetně desetiletých zločinců, sídliště Peterbos v Anderlechtu, jež se Saint-Gilles sousedí. Maskovaní dealeři tam údajně blokují cesty a požadují po příchozích jejich identifikační údaje, přičemž ohrožují místní.

Zaměstnanci firmy G4S zaměřující se na obnovu požárních systémů odmítli do Peterbosu jezdit kvůli nedostatečnému zabezpečení. Společnost platí 70 000 eur (1 778 000 korun) měsíčně externí bezpečnostní agentuře za ochranu stavebních dělníků provádějících rekonstrukci, uvádí portál Brussels Times.

Policie zkoumá, zda existují nějaké vazby mezi Peterbosem a střelbou v Saint-Gilles. Policejní šéf pro zónu Midi Jurgen De Landsheer ale přiznává, že na zvládnutí situace v Anderlechtu nemá dost lidí. Jeho zóna má dvacetiprocentní deficit, chybí mu tak 200 strážců zákona.