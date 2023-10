Musíme chránit hranice EU a navracet migranty, žádá po útoku belgický premiér

„V boji proti extremismu stojíme se Švédskem bok po boku. Je to boj za svobodu, demokracii, za respekt mezi lidskými bytostmi. Můžeme mít rozdílné názory, ale nikdy to nesmí vést k násilí,“ uvedl belgický premiér.

Jak dodal, jde o boj, který není jednoduchý, ale zároveň „boj, který vyhrajeme a vyhrajeme ho společně“. V souvislosti s lepší koordinací v rámci Evropské unie a s tématem migrace zmínil, že právě Belgie bude od ledna předsedat Radě EU a její snahou bude úspěšně dotáhnout do konce nyní projednávaný migrační balíček.

„Chtějí nás zastrašit, odmítají přijmout náš způsob života, odmítají hodnoty, které uznáváme. My se ale svých hodnot nevzdáme,“ uvedl na adresu útočníka Kristensson. Rovněž zdůraznil, že Evropská unie musí být schopna chránit své hranice.

Po boku obou premiérů stála na tiskové konferenci i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta rovněž doplnila, že je potřeba vylepšit a společně koordinovat politiku návratu neúspěšných žadatelů o azyl. Dosud podle ní platilo, že jednotlivci považovaní za bezpečnostní hrozbu, kteří neuspěli s žádostí o azyl, byli požádáni, aby země opustili dobrovolně.

„To musíme urgentně změnit. Evropská komise v této souvislosti navrhla, že členské státy musí mít pravomoc osobu považovanou za bezpečnostní hrozbu donutit, aby odešla,“ řekla von der Leyenová. EU podle ní musí rovněž více spolupracovat se zeměmi původu a tranzitu. „Musíme to být my Evropané, kdo si určí, kdo přichází do EU a za jakých okolností,“ dodala.

Oba premiéři před tiskovou konferencí navštívili místo, kde se odehrál pondělní útok. Za zvuku hudby položili u pietního místa obří věnce a rovněž i švédský dres a švédskou žlutou fotbalovou šálu. Oběťmi útoku se totiž stali fotbaloví fanoušci, kteří dorazili do Bruselu na kvalifikační zápas svého týmu s Belgií o postup na mistrovství Evropy.