„Všichni ujistili o svém odhodlání najít shodu na zdravé rozpočtové trajektorii pro následující tři roky,“ uvedl králův úřad v prohlášení. Philippe se podle komuniké na základě rozhovorů s lídry rozhodl demisi odmítnout a vyzval politiky, aby okamžitě zahájili nová rozpočtová jednání.
Vláda složitě sestavená z pěti stran se ani po několika měsících nebyla schopna shodnout na snižování veřejných výdajů. To prosazuje premiérova pravicově nacionalistická Nová vlámská aliance (N-VA) a frankofonní liberální Reformní hnutí (MR).
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De Wever chce ušetřit až deset miliard eur (243 miliard korun), a to například prostřednictvím snížení výdajů na zdravotní péči. To však v dosavadních rozhovorech odmítaly levicové a centristické koaliční strany, které naproti tomu navrhovaly například zvýšení majetkových daní nepřijatelné pro pravici.
De Weverův kabinet vládne od loňského února, kdy se vlámský nacionalista chopil premiérské funkce po sedmi měsících vyjednávání, které je v zemi rozdělené na vlámskou a valonskou část tradičně složité. Král dal podle médií svým rozhodnutím premiérovi poslední šanci na dojednání rozpočtového kompromisu.
Pokud De Wever neuspěje, může panovník pověřit další strany vytvořením nové koalice, případně rovnou vyhlásit nové volby.