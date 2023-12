Narodilo se mrtvé, lhaly jeptišky ženám. Církev v Belgii prodala 30 tisíc dětí

Belgií otřásá skandál církve, která až do 80. let minulého století odebírala děti matkám a prodávala je do nových rodin. Svědci nyní přinesli nové informace, podle nichž se za jedno dítě platily částky ve výši deseti tisíc belgických franků. Biskupové se ohrazují, že finance byly použity na životní náklady či lékařské prohlídky. Matky však popisují drastické praktiky jeptišek.