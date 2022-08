Belgičan zlomil sestřin rekord, v 17 letech přeletěl svět. Také v českém stroji

O počinu 17letého Belgičana informovala agentura AP.

Belgičan britského původu Mack Rutherford přistál na letištní ploše západně od bulharského hlavního města Sofie, čímž splnil úkol a získal dva Guinnessovy rekordy. Kromě toho, že je nejmladším člověkem, který sám obletěl svět, je také nejmladším člověkem, který obletěl zeměkouli v malém letadle.

Držitelkou předchozího rekordu za let v malém letadle byla jeho sestra Zara, která svou cestu dokončila v lednu ve svých 19 letech. Věkový rekord převzal Rutherford od Brita Travise Ludlowa, kterému bylo při loňské cestě kolem světa 18 let.

Rutherfordův let kolem světa začal 23. března a vedl přes 52 zemí na pěti kontinentech. Aby splnil podmínku pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů, musel dvakrát překročit rovník. Startoval v Bulharsku, protože jeho sponzor má sídlo v Sofii.

Rutherford se narodil do letecké rodiny a pilotní průkaz získal v roce 2020, ve věku 15 let byl tehdy nejmladším pilotem na světě.

Stejně jako jeho sestra i Rutherford let absolvoval v česko-slovenském letounu Shark, který s cestovní rychlostí až 300 kilometrů v hodině patří k nejrychlejším ultralehkým letadlům na světě. Obvykle dvoumístné letadlo bylo pro jeho dlouhé putování upraveno a druhé sedadlo bylo nahrazeno přídavnou palivovou nádrží.

Cestu prodloužily monzuny, písečné bouře či extrémní vedra

Cesta měla původně trvat do tří měsíců, ale kvůli několika nečekaným překážkám na cestě, včetně monzunových dešťů, písečných bouří a extrémního horka, se protáhla. Většina zpoždění šla ale na vrub čekání na povolení a další dokumentaci potřebnou pro pokračování v letu, nebo nutnosti změnit plánovanou trasu v případě negativního stanoviska úřadů.

Let vedl přes Afriku a oblast Perského zálivu do Indie, Číny, Jižní Koreje a Japonska. Přeletěl také severní Tichý oceán a po deseti hodinách nepřetržitého letu přistál na sopečném ostrově poblíž Beringova průlivu, odkud zamířil na Aljašku a po západním pobřeží Spojených států do Mexika.

Pak opět zamířil na sever a podél východního pobřeží USA a Kanady se přes Atlantický oceán dostal zpět do Evropy.

Na bulharském letišti ve středu Rutherforda vítal dav lidí, včetně tří členů jeho rodiny. Otec Sam Rutherford řekl, že je nesmírně šťastný a hrdý na úspěchy svých dětí. Novinářům sdělil, že taková událost je povzbuzením zejména pro děti, aby šly za svými sny, ale i pro rodiče, aby je v jejich snažení podporovali.

Sestra Zara Rutherfordová uvedla, že se svým mladším bratrem po celou dobu v úzkém kontaktu. „Když letěl, neustále jsem se s ním snažila být ve styku a pomáhat mu. Naši rodiče mu každý den volali a já jsem se k těmto hovorům připojovala. Dávala jsem mu rady ohledně trasy a letu, abych mu byla užitečná,“ dodala.