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Odhadem tři tisíce lidí vyšly do ulic severoirského Belfastu, aby vyjádřili nesouhlas s podle nich rasistickým násilím, které rozdmýchává krajní pravice. Shromáždění pod názvem „Společně proti nenávisti“ začalo v sobotu krátce po poledni před belfastskou radnicí. Policie uzavřela několik silnic, aby usnadnila pohyb davu. Objevily se i transparenty se jménem miliardáře Elona Muska.
Autor: Reuters
Nepokoje v Belfastu vypukly poté, co se na sociálních sítích rozšířilo video z pondělního večera zachycující útok nožem v severním Belfastu, při kterém muž původem ze Súdánu pobodal na ulici muže, jenž utrpěl vážná zranění očí, obličeje a zad. Podle informací z jednání u soudu muž v důsledku zranění přišel o oko. Útočník se mu zřejmě snažil uříznout hlavu.
Autor: Reuters
Jedna z řečnic, Ivanka Antova, řekla: „Tento týden jsme byli svědky něčeho, na co nikdy nezapomeneme. Scény, v nichž rodiny a malé děti v panice prchaly ze svých domovů. Nikdy nezapomeneme, jak bohatí a mocní lidé využili své online platformy,“ uvedla. Na snímku je jedna z protestujících s transparentem: „Žádná válka, jen třídní boj“.
Autor: Reuters
Řada řečníků kritizovala policii a politické instituce v Severním Irsku za to, že koordinace reakce na násilí a zastrašování byla ponechána na uprchlicích a místních skupinách. Na snímku je jedna z demonstrujících s transparentem: „Tvým nepřítelem jsou bohatí“.
Autor: Reuters
Antova také vyjádřila soustrast oběti útoku nožem, k němuž došlo v severním Belfastu. „Celý svět s hrůzou sledoval, co se děje v Belfastu. Rasistické pogromy nemají žádné ospravedlnění a rasismus v našem městě nemá místo,“ dodala. Na snímku je zachycena skupina lidí s transparentem: „V rasistické společnosti nestačí být ‚nerasistou‘, musíme být proti rasismu“.
Autor: Reuters
Politici napříč Severním Irskem násilí už dříve ostře odsoudili. Premiérka Michelle O’Neillová varovala před „nebezpečnými pokusy zneužít“ útok k rozdmýchávání nepokojů. „Skupiny maskovaných mužů, které vyhánějí rodiny z jejich domovů pomocí ohně, nepředstavují nic jiného než odpornou zbabělost. Je to čisté chuligánství,“ uvedla.
Autor: Reuters
K útoku se vyjadřovali také pravicoví komentátoři z Británie a Spojených států. Majitel sociální sítě X Elon Musk sdílel seznam míst, kde by se mohly konat demonstrace, a napsal: „Jen opakovanými a hlasitými protesty lze dosáhnout jakékoli změny.“ Na snímku protestující s transparentem: „Jediná nebezpečná menšina jsou bohatí“.
Autor: Reuters
K sobotnímu večeru policie zadržela 23 lidí, 17 z nich bylo postaveno před soud, pět bylo propuštěno na kauci a jeden případ byl postoupen státnímu zastupitelství. Na snímku policisté odvádějí předsedu národovecké strany National Front Tonyho Martina poté, co si natáčel účastníky demonstrace.
Autor: Reuters
Demonstrující na shromáždění proti rasismu drží plakáty s nadpisy jako „Rasisti, jděte domů“ a „Problémem je zlo a násilí, ne rasa“.
Autor: Reuters
Během shromáždění dav skandoval „Kdo je Belfast? My jsme Belfast!“ a „Řekněte to nahlas, řekněte to jasně: Uprchlíci jsou tu vítáni“.
Autor: Reuters
Atmosféra na severu irského ostrova je dlouhodobě napjatá. Už v září loňského roku se úřady obávaly, že i „malá potyčka by se mohla změnit v něco velkého“ a mluvily o „dlouhodobé krizi“. Počet rasově motivovaných útoků je v Severním Irsku nejvyšší od roku 2004.
Autor: Reuters
Kromě brutálního pondělního útoku došlo přesně před rokem také ke žhářskému útoku na odpočinkové centrum v severoirském Larne. Tam se nouzově schovávaly rodiny s dětmi po předchozích nepokojích spojených s údajným pokusem o znásilnění nezletilé dívky dvěma čtrnáctiletými chlapci.
Autor: Reuters