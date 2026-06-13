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OBRAZEM: Ne rasismu i vzkaz Muskovi. V Belfastu protestovaly tisíce lidí

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  18:36
Odhadem tři tisíce lidí vyšly do ulic severoirského Belfastu, aby vyjádřili nesouhlas s podle nich rasistickým násilím, které rozdmýchává krajní pravice. Shromáždění pod názvem „Společně proti nenávisti“ začalo v sobotu krátce po poledni před belfastskou radnicí. Policie uzavřela několik silnic, aby usnadnila pohyb davu.
Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026) Demonstrace proti rasismu v severoirském Belfastu (13. června 2026)

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