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OBRAZEM: Ne rasismu i vzkaz Muskovi. V Belfastu protestovaly tisíce lidí
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci
Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...
Trump zpražil Izrael za údery v Libanonu. Sní o krásném začátku míru
Írán zatím nepřijal definitivní rozhodnutí, jestli podepíše dohodu s USA, napsala v neděli íránská polooficiální agentura Fars s odvoláním na zdroj blízký vyjednávacímu týmu. Americký prezident...
Nejméně tři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí
U chorvatského Splitu v neděli po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi. Další člověk se pohřešuje. Pro iDNES.cz informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő.
Zemřel neurolog Ivan Rektor. Zkoumal dopady holocaustu a války na Ukrajině
V 77 letech zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Zkoumal lidský mozek a...
Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky
Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...
VIDEO: Úspěšná operace proti Rusům. Britové se zmocnili tankeru stínové flotily
Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Tanker bude nyní sledován na jihu Anglie, uvedlo...
Mučení, znásilnění, vraždy. Izolacija v Doněcku je dějištěm zločinů proti lidskosti
Bití, elektrické šoky, fingované popravy i znásilnění. Takové metody používali ruští okupanti a jejich spolupracovníci ve věznici Izoljacija v okupovaném Doněcku, uvádí nová zpráva lidskoprávní...
Fermentace dává dříve nechtěným surovinám druhý život. Vznikají sýry i krmiva
Fermentace, přirozený proces, při němž mikroorganismy rozkládají sacharidy v potravinách, se už tisíce let se využívá při výrobě chleba, piva, vína nebo jogurtů. Moderní technologie však její...
Stud ženu na roky uvěznil doma. Byli jsme u zákroku, který změnil život i jí
Kvůli potížím, o kterých se často nemluví, se postupně vzdala běžných aktivit i setkávání s okolím. Příběh šestasedmdesátileté pacientky ukazuje, jak výrazně může inkontinence zasáhnout do života....
VIDEO: Demolice mostu přes dálnici D4 u Jíloviště. Podívejte se, jak ho silničáři strhli
Silničáři v sobotu večer zbourali most přes dálnici D4 poblíž Jíloviště u Prahy. V neděli postupně obnovili provoz ve dvou pruzích v obou směrech. Stavba nového mostu za 195 milionů korun však...
Symbol křiklavé architektury šel k zemi. V Jihlavě padla brána z devadesátek
Se zvukem připomínající chrupnutí masivní hydraulické nůžky přestřihly železnou traverzu. Betonová stěna ve tvaru písmene M rupla a na ní upevněná mnohatunová ocelová konstrukce se s řinčením...
Rychle, levně a spolehlivě. Čína na sítích propaguje výrobu v Severní Koreji
Na čínských sociálních sítích se šíří příspěvky, v nichž podnikatelé propagují výrobu za hranicemi, konkrétně v severokorejských továrnách. Zatímco obchod mezi oběma zeměmi čím dál víc nabírá na...
Čeští turisté objevili „pomalé“ cestování. Chtějí od cestovek místní život, ne resorty
Projet co nejvíce míst, udělat si tisíce selfie a odškrtat si dlouhý seznam navštívených památek a atrakcí. Tento způsob cestování, který dlouhé roky vyznávali nejenom asijští turisté, ale i mnozí...