Lukašenko si v Rusku buduje pevnost. Zachytí drony, obepne ji ocelový plot

Autor:
  16:29
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko si tajně buduje úkryt pro případ, že by musel opustit vlast. Zamířil by zřejmě do Ruska – alespoň tomu napovídají důkazy, které v letovisku Krasnaja Poljana u Soči pořídili běloruští novináři. Budovaný luxusní komplex obklopí vysoký ocelový plot a ochrání systémy, které budou umět zachytit radiaci či zneškodnit letící dron. Terasovitý pozemek původně patřil běloruskému státu.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
9 fotografií

Oficiálně se v kavkazské obci nedaleko Soči staví „vesnický hotelový komplex“ s jednatřiceti VIP apartmány, třemi vilami, restaurací a domem pro hosty. Ve skutečnosti však zřejmě bude sloužit trochu jiným hostům, ukazuje vyšetřování Běloruského investigativního centra (BIC). Novináři působící v Polsku zjistili, že si zde Lukašenko staví opevněné sídlo – vůbec první za hranicemi Běloruska.

Desetihektarové pozemky leží v těsné blízkosti chráněné oblasti, kde se podle zákona nesmí stavět. Daleko to běloruský vůdce nebude mít ani k ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi. Komplex ještě není hotový, nicméně podle fotografií z místa bude hlavní budova zabírat téměř 3 tisíce metrů čtverečních a nabídne třeba sauny, bazén, masážní salony, velký sál pro bankety nebo lobby se sedmimetrovými stropy.

Lukašenkův zlatý přepych. Dokument odkryl majetek běloruského diktátora

Každá ze tří vil o 700 metrech čtverečních bude mít rovněž vlastní saunu, bazén a čtyři ložnice. Vedle hlavního komplexu bude stát ještě tísicimetrové „hotelové“ sídlo pro hosty se čtyřmi ložnicemi. Luxusní vybavení ani rozloha domů však podle BIC není tím nejzajímavějším, pokud jde o podobu nové Lukašenkovy haciendy. Její zabezpečení je ještě působivější.

Celý areál totiž obklopí 2,5 metru vysoký ocelový plot vyztužený tak, aby odolal nárazům i snahám vybudovat pod ním tunely. Plot navíc doplní ostré hroty a šest stanovišť pro ostrahu. Ta bude mít k dispozici „systémy pro detekci a zneškodnění dronů, detektory kovů a rentgenové detektory, termokamery, monitory pro zachycení radiace či alarmy citlivé na sebemenší pohyb,“ tvrdí BIC.

Běloruští novináři na reportáži spolupracovali například s Rádiem Svobodná Evropa (RFE/RL), portálem Important Stories, iniciativami Belpol a Rabochy Rukh nebo ukrajinskými a běloruskými hackery.

V každé budově bude podle dat, která získali, vlastní bezpečnostní místnost, staví se však i samostatná strážnice se skladem zbraní. Vstup do areálu bude možný pouze hlavní bránou, která bude stejně jako plot odolná vůči nárazům a zastavit by měla i řítící se náklaďák.

Lukašenko ani neumí bělorusky. I uvnitř systému chtějí změnu, říká Cichanouská

„To jsme buď na úrovni lidí s obrovským bohatstvím anebo na úrovni prezidenta či předsedy vlády. Nejvýraznější položkou na seznamu jsou detektory radiace, které dokážou identifikovat, co vnášíte do budovy. Zpravidla se při zavedení této úrovně zabezpečení kontroluje každý zaměstnanec – s čím přišel, co si přinesl, co si odnesl. Jinými slovy, jedná se o takzvaný objekt s omezeným přístupem,“ popisuje pod podmínkou anonymity bývalý úředník ukrajinského ministerstva státní ochrany.

Pozemky původně patřily běloruskému státu. Ten pak díky mezivládní dohodě Rusko „kompenzoval“ podobně cenným pozemkem na území Běloruska. Po výměně pozemků následoval před třemi lety další krok. Lukašenko totiž podepsal tajný dekret, kterým půdu v Krasnaje Poljaně vyjmul ze seznamu státních pozemků a prodal ji bez výběrového řízení či dražby neznámé ruské firmě Komplex-Invest LLC za směšnou cenu 6 milionů dolarů. Podle BIC má přitom hodnotu kolem 131 milionů dolarů.

Ztráta 125 milionů dolarů odpovídá ročnímu rozpočtu na zdravotnictví v jednom z šesti regionů Běloruska, podotýkají novináři. Oficiálním majitelem kupující firmy byla ruská důchodkyně Jelena Bortsevová, švagrová běloruského podnikatele Uladzimira Japryncova. Ten má blízko k Juriji Čyžovi, přezdívanému „Lukašenkova hlavní peněženka“. Loni pak firma přešla pod nového majitele, a sice bývalého důstojníka prezidentovy bezpečnostní služby Aljaksandra Ramanouského.

Investigace novinářů z BIC také odhalila, jak a z čeho se stavba Lukašenkova sídla v Rusku financuje. Několik spřízněných společností z Běloruska, Číny, Ruska či Kypru dohromady půjčilo firmě Komplex-Invest více než 35 milionů dolarů, přičemž zhruba 19,5 milionu už padlo na výstavbu. Část peněz poskytl i sám Ramanouski. A v jedné ze zmíněných firem pak působí muž, který před pětadvaceti lety hrál hlavní roli v „mizení“ Lukašenkových politických oponentů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

3. listopadu 2025  16:40

Lukašenko si v Rusku buduje pevnost. Zachytí drony, obepne ji ocelový plot

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko si tajně buduje úkryt pro případ, že by musel opustit vlast. Zamířil by zřejmě do Ruska – alespoň tomu napovídají důkazy, které v letovisku Krasnaja Poljana u Soči...

3. listopadu 2025  16:29

Karel Řehka příští rok skončí v čele armády

Náčelník generálního štábu Karel Řehka má během několika měsíců skončit ve funkci, konec jeho služebního poměru je stanovený na 31. srpna 2026, píše web Aktuálně.cz. „Po čtyřech letech mu končí...

3. listopadu 2025  16:26

Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého muže, který podle vyšetřování minulý týden v plzeňské věznici zabil svého spoluvězně. O šestnáct let staršího muže uškrtil. Co bylo příčinou napadení,...

3. listopadu 2025  16:15

V Římě se zřítila část historické věže, hasiči se snaží vyprostit zasypaného dělníka

Přímý přenos

V centru Říma se v pondělí během renovace částečně zřítila středověká věž Torre dei Conti. Jeden dělník při incidentu utrpěl vážná poranění, další zůstal uvězněn pod troskami. Záchranáři se nyní muže...

3. listopadu 2025  15:56

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal přístřešek u domu. Jeden člověk je zraněný

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahují v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Jednoho zraněného člověka transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Macinka se omluvil Majerové za urážky. Do Sněmovny jí přinesl pugét

Šéf Motoristů Petr Macinka přinesl na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny květinu pro předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou. Chtěl se jí tak omluvit za to, že ji loni v únoru ve vysílání XTV...

3. listopadu 2025  15:38

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu. Na jejím základě má vzniknout nová Babišova vláda....

3. listopadu 2025  5:58,  aktualizováno  15:30

Slovenský prezident se setká s Pavlem a Babišem. Zajímá ho osud V4 i vznik vlády

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý při pracovní návštěvě Prahy sejde se svým českým kolegou Petrem Pavlem i s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které zvítězilo v říjnových...

3. listopadu 2025  14:53,  aktualizováno  15:28

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Dálnici D11 uzavřel požár návěsu. Řidič zpozoroval kouř a pohotově zareagoval

K rozsáhlému požáru návěsu vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči na dálnici D11. Řidič si během jízdy všiml kouře a pokusil se požár sám uhasit. Díky jeho duchapřítomnému odpojení tahače se plameny...

3. listopadu 2025  15:26

Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z 11 pokusů o vraždu. Muž je dále obviněn z jednoho pokusu o ublížení na zdraví...

3. listopadu 2025  10:49,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.