V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál

Autor: ,
  6:36
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. Chtějí ho tak chránit před přestavbou na luxusní areál, kterou chystá společnost spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem.
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. (12. listopadu 2025) | foto: AP

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
15 fotografií

Areál má být zbourán a přestavěn v rámci plánu, který podporuje vláda prezidenta Aleksandara Vučiče. Převážně mladí protestující ve středu proto kolem něj nakreslili symbolickou červenou čáru.

Kdysi ji vybombardovalo NATO. Trumpův zeť přestaví budovu armády v Bělehradě

Projekt za 500 milionů dolarů (12,1 miliardy korun), který počítá s výstavbou hotelu, kanceláří a obchodů, narazil na tvrdý odpor odborníků v Srbsku i zahraničí, jakož i srbské veřejnosti. Přesto minulý týden srbští zákonodárci schválili speciální zákon, který má stavbu urychlit.

Vučić tvrdí, že projekt posílí ekonomiku a vztahy s americkou administrativou, která uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, kde většinový podíl vlastní Rusko.

Kritici projektu naopak argumentují architektonickým významem budov a poukazují na to, že komplex bývalého generálního štábu jugoslávské armády je symbolem odporu proti bombardování NATO vedenému USA, které je v Srbsku považováno za akt nespravedlivé agrese. Dále je zákon kritizován za to, že podkopává právní systém.

Natáhli kukly. Obsadili město. Zapózovali v křesle. A tak začala ta patálie v Donbasu

Srbská vláda loni budovám považovaným za vrcholnou ukázku jugoslávské architektury poloviny 20. století odebrala status chráněné kulturní památky a podepsala nájemní smlouvu na 99 let s americkou firmou Affinity Global Development, spojenou s Kushnerem. Projekt ale zpochybnilo vyšetřování prokuratury, zda dokumenty použité k odebrání památkové ochrany nebyly padělané.

Protestující požadují, aby byl status kulturní památky obnoven. „Toto je varování, že tyto budovy budeme všichni společně bránit,“ řekl jeden z protestujících studentů. „Budeme lidským štítem,“ dodal.

Spor kolem budov se stal důvodem k dalším pouličním protestům, které balkánskou zemí zmítají již více než rok. Jejichž spouštěčem byla původně tragédie v Novém Sadu, kde pád nádražního přístřešku zabil 16 lidí. Demonstranti viní Vučičovu vládu z korupce při zadávání veřejných zakázek a uzurpaci státních institucí.

Vučić ustoupil protestům, slíbil předčasné volby. Matka oběti tragédie drží hladovku

Budovu bývalého generálního štábu jugoslávské armády těžce poničily letecké útoky Severoatlantické aliance koncem dubna a začátkem května 1999. NATO tehdy v čele se Spojenými státy zahájilo bombardování tehdejší Jugoslávie s cílem zastavit vyhánění etnických Albánců prováděné srbskými silami v Kosovu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. Chtějí ho tak chránit před...

12. listopadu 2025  6:36

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen...

12. listopadu 2025  6:27

Kolumbie ukončí sdílení zpravodajských informací s USA kvůli útokům v Karibiku

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v Bogotě (22. srpna 2025)

Kolumbijský prezident Gustavo Petro nařídil bezpečnostním složkám své země, aby nesdílely zpravodajské informace se Spojenými státy, dokud administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa...

12. listopadu 2025  6:22

Pavel se chce ptát Babiše, jak vyřeší střet zájmů, i na program nové koalice

Prezident Petr Pavel a Andrej Babiš.

Prezident Petr Pavel přijme na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Bude s ním mluvit o krocích, které chce Babiš jako kandidát na premiéra udělat, aby se vyhnul střetu zájmů kvůli tomu, že mu...

12. listopadu 2025  5:58

Vláda rozhodne, zda opět předloží návrh rozpočtu. Vyzval ji k tomu i Pavel

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura před jednáním tripartity...

Vláda rozhodne, zda opět pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Vyzývá ji k tomu koalice ANO, SPD a Motoristů, aby mohla v prvním čtení schválit návrh končící vlády. To by umožnilo...

12. listopadu 2025  5:25

Oslavy výročí 17. listopadu: Protesty i projevy přineseme online

Srdce pro Václava Havla v Hradci Králové (17.11.2024).

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomene 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Oslavy Dne boje za svobodu a...

12. listopadu 2025

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

Premium
ilustrační snímek

Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu stálo podle Českého statistického úřadu desítkové balení již přes 48 korun. Loni touto dobou stálo deset...

12. listopadu 2025

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Premium
Opevněné trhy. Masivní zábrany, jako na tomto vánočním trhu v západoněmeckém...

Malé, zhruba třicetitisícové porýnské město Overath je jedním z mnoha v Německu, které letos ruší populární vánoční trhy. Žádné svařené víno, žádné perníky. Radnice už si nemůže dovolit platit...

12. listopadu 2025

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z týdnů na jednotlivé dny. Výsledek na zkušebním úseku dálnice D8 dopadl pozitivně. Délka oprav se...

12. listopadu 2025

Pozvedla květinu proti bajonetům, její fotka se stala symbolem hippies

Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967)

Bylo jí jen sedmnáct let, když se stala tváří generace květinových dětí a protestů proti válce ve Vietnamu. Příběh Jan Rose Kasmirové a jejího gesta u obleženého Pentagonu vám přinášíme v dalším díle...

12. listopadu 2025

Na Turka se mě v Evropě ptají. Lipavský o vstupu do ODS i vztahu Babiše s Trumpem

Premium
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Bývalý pirát Jan Lipavský loni nesložil funkci jako ostatní pirátští ministři a opustil stranu. V letošních volbách kandidoval za SPOLU jako nominant ODS a dostal nejvíc preferenčních hlasů po...

12. listopadu 2025

Kvůli válce na Ukrajině zdražily výbušniny. Hrozí vyšší ceny staveb, ale i energií

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT....

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT. Ta je přitom klíčová pro řadu průmyslových odvětví, včetně těžby a stavebnictví. Několikanásobný nárůst ceny TNT může v...

11. listopadu 2025  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.