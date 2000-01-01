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V ulicích Bělehradu vypukly mohutné oslavy poté, co srbský prezident Aleksandar Vučić uznal porážku v předčasných parlamentních volbách. Desítky tisíc lidí slavily vítězství studentského opozičního hnutí, které vyrostlo z dlouhodobých demonstrací proti korupci a poměrům v zemi.
Autor: AP
„Stále nemáme konečné výsledky, ale na základě vzorku... je jasné, že jsme tyto volby prohráli,“ oznámil Vučić ještě před sečtením hlasů. „Vůle lidu je Boží vůlí. Pokud prohrajeme, uznáme vůli voličů.“
Autor: Reuters
Lidé si padali do náruče přímo ve fontáně a těšili se společně z předběžných výsledků voleb.
Autor: Reuters
Kouř z dýmovnic mířil vzhůru stejně jako tamější nálada. Jedna studentka řekla, že „se cítí neuvěřitelně dobře“.
Autor: Reuters
Odvážlivci vyšplhali na stožáry, aby strhli předvolební plakáty minulé vlády. „Mám pocit, že konečně žiju ve svobodné zemi,“ uvedla mladá žena.
Autor: AP
„Už nikdy v této zemi nebudeme mít tyrana,“ prohlásil zástupce vítězné Studentské kandidátky Ilija Srdanović s odkazem na Vučičovo oznámení prohry. Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022.
Autor: AP
Jeho pozicí však zásadně otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Tato událost vyvolala masové demonstrace vedené studenty.
Autor: Reuters
Protesty postupně přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označují za Vučičův režim.
Autor: AP
Vučić koncem září rezignoval na post prezidenta a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem.
Autor: Reuters
Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny. Účast byla podle ústřední volební komise více než 65 procent, což byla nejvyšší účast od rozpadu Jugoslávie v roce 1992.
Autor: AP
Již od ranních hodin byla účast vysoká, před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty ještě před jejich otevřením. Z předběžných výsledků se poté radovali oprávnění voliči i malí nevoliči.
Autor: Reuters
Velký zájem o hlasování projevili také voliči v zahraničí. Dlouhá fronta se tvořila nejen před srbskou ambasádou v Praze, ale zaplnily se i ulice před generálním konzulátem v americkém Chicagu, kde Srbové žijící v zahraničí čekali v zástupech na odevzdání hlasu.
Autor: Reuters
Podle Vučiče obsadí vítězná Studentská kandidátka v parlamentu o 250 členech 135 až 140 křesel, zatímco jeho koalice Jednotné Srbsko zhruba 105. Sám hlasoval v Bělehradě, kde se svojí manželkou čekal ve frontě téměř dvě hodiny.
Autor: AP
Stejně jako hlasování, ani oslavy se neobešly bez potyček a hazardního chování. V centru Bělehradu dohlížela na situaci během hlasování zásahová vozidla a posílené policejní hlídky, přičemž část centra v blízkosti úřadu prezidenta a sídla volební komise byla z bezpečnostních důvodů preventivně uzavřena.
Autor: AP
Během oslav pak lidé ve vládou podporovaném protitáboře v Pionirském parku udržovali oheň a do hořících stanů přilévali palivo.
Autor: Reuters
V průběhu samotného hlasování nezávislé organizace i média zaznamenaly také případy zastrašování voličů, porušování tajnosti hlasování a narušování volebních předpisů.
Autor: Reuters
Z různých částí Srbska byly hlášeny střety mezi stoupenci vlády a jejími odpůrci nebo fyzické útoky na volební pozorovatele.
Autor: Reuters
Na 6,4 milionu voličů si v hlasování mohlo vybírat z 18 subjektů, které obsadí 250členný parlament. Svůj hlas mohli lidé odevzdat dokonce i po oficiálním uzavření volebních místností, pokud v té době už stáli ve frontě.
Autor: AP