Konečně svoboda, tyran je pryč! Bělehrad zaplnily davy, Srbové slaví Vučičův konec

Volby v Srbsku přehledně na iDNES.cz
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Volby v Srbsku přehledně na iDNES.cz
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Rozpočtový výbor se přel o návrh vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030. „Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se...
Donald Trump junior, nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, na konci srpna strávil několik dní s ruským oligarchou Umarem Kremlevem. Jeli spolu lovit do Mongolska, zjistil list Financial...
Český rozhlas vstoupí 3. listopadu do stávky, oznámil na schůzi radních ČRo generální ředitel René Zavoral. Dodal, že zájem ze strany zaměstnanců je velký. Vysílání bude pravděpodobně omezené, jeho...
V Izraeli probíhají parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodnou, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina...
Majetek každého ze sedmi zakladatelů společnosti Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, se odhaduje na více než 13 miliard dolarů (280 miliard korun). Vyplývá to z dokumentů zveřejněných...
Znojemští kriminalisté se zabývají případem napadení se sexuálním podtextem, aktéři jsou mladší osmnácti let. V souvislosti s tím zadrželi policisté dva mladíky. Veřejnost žádají o respektování...
Ve středu oslavíme státní svátek a školákům začínají prázdniny. Počasí na to ale nedbá a připomene, že jsme vkročili do druhé poloviny podzimu. Během středy začne od západu přibývat oblačnost a...
Už ve středu 28. října předá prezident Petr Pavel státní vyznamenání. Stovky jmen nominoval Parlament, mezi osobnostmi, které se často zmiňují, je například bývalý prezident Miloš Zeman. Toho by s...
Stovky studentů Univerzity Palackého se v úterý symbolicky za minutu dvanáct sešly před právnickou fakultou v Olomouci, aby vyjádřily podporu České televizi a Českému rozhlasu. Vysokoškoláci...
Severní Korea eskaluje napětí na hranici se svým znepřáteleným sousedem. Návštěvníci jihokorejské pozorovatelny v úterý zpozorovali dělostřelecké zbraně, jejichž hlavně míří zblízka na Jižní Koreu....
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Na Dvoreckém mostě v Praze přibyly piktogramy, které mají usměrnit pohyb cyklistů v bezprostředním okolí zastávek MHD. Upozorňují také chodce, kde mohou cyklisty očekávat. Podle náměstka primátora...
Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na...