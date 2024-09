Suverenita pro náboženský řád. Albánie se chystá zřídit „islámský Vatikán“

Albánie chce v hlavním městě Tiraně zřídit nový suverénní stát pro súfijský řád bektášíjů, který by byl „islámským Vatikánem“. Uvedl to premiér Edi Rama, který si od něj slibuje šíření hodnot náboženské tolerance. Řád umožňuje členům pít alkohol a nežádá po ženách zakrývání, jeho představitelé tvrdí, že tak to zůstane i v novém státě.